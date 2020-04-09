Герус довел энергетику до полного краха, – Ляшко

Политик считает, что десятки тысяч украинцев потеряли работу, а Украина - энергонезависимость

Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус своими действиями довел отечественную энергетику до полного краха, а Украину – к потере энергонезависимости. Об этом написал экс-депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко на своей странице в Facebook, реагируя на заявление гендиректора "Энергоатом-Трейдинг" относительно неспособности "Энергоатома" обеспечить закупку и вывоз ядерного топлива из-за задолженности перед компанией.

"Последние полгода я как мог предупреждал общество: запущенный в октябре 2020 поправками Геруса импорт в Украину российской и белорусской электроэнергии закончится крахом отечественной энергетической отрасли. Но власть своей преступной бездеятельностью позволила банде Геруса довести энергетику до полного краха. Это настоящее преступление против Украины, 70% электроэнергии производится государственными компаниями – "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Центрэнерго", – написал Ляшко.

Политик подчеркнул, преступное бездействие НКРЕКП, Минэнерго, правительства Гончарука, которые превратились в слепых исполнителей указаний Геруса, и админстративно-коррупционное вмешательство в работу энергорынка привели к банкротству государственных и частных энергокомпаний. И это преступление не должно остаться безнаказанным.

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"В результате – десятки тысяч украинцев потеряли работу, а Украина – энергонезависимость. Это был настоящий заговор против Украины в полном взаимодействии и сотрудничестве с российскими врагами", – считает Ляшко.

Напомним, ранее генеральный директор "Энергоатом-Трейдинг" Сергей Бедин заявил, что из-за кризиса на рынке электроэнергии НАЭК "Энергоатом" не получил более 4 млрд грн за поставленную электроэнергию от ГП "Гарантированный покупатель", которому поставляет 85% всей атомной электроэнергии для нужд населения, и вследствие этого компания в настоящее время не может обеспечить закупку и вывоз ядерного топлива.

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