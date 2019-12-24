Герус рассказал, на что пойдут отсуженные у "Газпрома" 3 миллиарда долларов

Он отметил, что 3 миллиарда долларов, которые согласился выплатить Газпром — ощутимая сумма для Нафтогаза

Андрей Герус. Фото: facebook.com/andriy.gerus

Три миллиарда долларов, которые Газпром должен выплатить Нафтогазу по решению Стокгольмского арбитража, используют на несколько целей, заявил депутат Андрей Герус, глава энергетического комитета Рады.

Он отметил, что $3 млрд, которые согласился выплатить Газпром — ощутимая сумма для Нафтогаза, передает hromadske..

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"Во-первых, у них (у Нафтогаза — Ред.) есть определенные кредиты, то есть это может быть погашение кредитов. Второе, это могут быть средства, которые могут инвестироваться в увеличение добычи газа, это также важно. И третье — Нафтогаз это государственная компания, соответственно это дивиденды для государства — это пополнение государственного бюджета", — рассказал Герус.

Как известно, изнурительные переговоры Украины и России о контракте на транзит газа продолжались не одну неделю. На днях "Нафтогаз Украины" и "Газпром" все же подписали протокол о намерениях. Сам контракт должны подписать в последнюю рабочую неделю декабря.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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