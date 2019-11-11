Герус разрешил импорт электроэнергии из России, произведенной из угля из ОРДЛО, – экс-нардеп

По словам Черновол, Россия не раз пыталась затянуть Украину на "крючок энергетической зависимости"

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Бывший народный депутат Татьяна Черновол резко раскритиковала "поправку Геруса", позволившую импорт электроэнергии из России, ведь, по ее словам, она может быть произведена из угля, который незаконно добывается на оккупированном Донбассе. Об этом она написала на своей странице в сети Facebook.

"На оккупированной территории Донбасса есть шахты. После того, как эти шахты у Ахметова в 2016 году "отжала" рашка, уголь "подвис". Ведь РФ он не нужен, у нее Кузбасс и собственные шахтеры жрать хотят, а тут еще "ордлят" подкармливать, потому что дохнут. Все, что у ОРДЛО есть, – уголь, который нафиг никому не нужен. Тут в Украине наконец наступило время ЛОХа. Получил власть некий "чувак" Герус, который решил все проблемы рашки поправкой в ​​закон об экспорте электроэнергии. Теперь этот "кровавый" уголек из ОРДЛО идет на переработку в электроэнергию, которую Россия заливает в наши сети за наши деньги. Вот откуда эта дешевая электроэнергия", – отметила она.

По словам экс-нардепа, Россия не раз пыталась затянуть Украину на "крючок энергетической зависимости". В частности, во времена так называемой "блокады", когда, по расчету России, Ахметов должен был согласиться покупать дешевый уголь из своих шахт уже через Россию.

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"Но Ахметов принципиальный и повез угля аж из Новой Зеландии... Россия попала – "ордлята" голодные пищат, а "кровавый" уголь "завис". И тут пришло им счастья – время Лоха в Украине! Один из представителей этого коллективного Лоха – нардеп Герус – в первый же месяц своего депутатства сделал ВСЕ, что нужно было Кремлю от него", – написала Черновол.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в котором глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал поправку – разрешить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам.

По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси. 1 октября была осуществлена ​​первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

В начале ноября импорт электроэнергии увеличился втрое – до 12 млн кВт⋅ч в сутки, несмотря на недавнее заявление Геруса о том, что импортные поставки из России в конце октября – начале ноября стали убыточными.

Эксперты расценивают импорт электроэнергии из РФ как угрозу энергонезависимости Украины и будущий инструмент давления со стороны Кремля на украинскую власть.

О том, какие последствия может иметь возобновление импорта электроэнергии из России, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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