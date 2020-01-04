Герус считает "некритичной" для Украины остановку поставок нефти из России в Беларусь

По его словам, на данный момент поставки нефтепродуктов из Беларуси в Украину продолжаются

Андрей Герус / Фото: president.gov.ua

Реклама

Остановка поставок российской нефти в Беларусь и возможный отказ Беларуси от экспорта нефтепродуктов не создадут серьезных проблем в Украине, пока что поставки продолжаются, сообщил глава профильного энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус.

"Зимой для нас это некритично. Серьезных проблем для Украины я не вижу. До посевной. А к началу посевной или там проблема разрешится, или мы диверсифицируемся", – сказал Герус.

По его словам, на данный момент поставки нефтепродуктов из Беларуси в Украину продолжаются.

"Дело в том, что из Беларуси идут бензины. А украинские НПЗ не вырабатывали больше дизеля, потому что не могли продать больше бензинов (они идут вместе). Поэтому увеличит выработку Кременчуг, больше зайдет из портов, больше зайдет из стран ЕС. Мы научились диверсифицироваться, а зимой низкий спрос и этот фактор нам на руку", – пояснил нардеп.

"Ситуация усложняется, когда останавливаются поставки в Украину дизеля. Но если бензин и дизель, то не так страшно", – добавил он.

Как сообщалось, беларуские НПЗ – ОАО "Нафтан" (Новополоцк, Витебская обл.) и Мозырский НПЗ (Гомельская обл.) констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года. Оба завода продолжают работу на накопленных в конце декабря остатках сырья. На предприятиях отмечают, что текущие запасы нефтяного сырья позволят сохранить загрузку НПЗ на технологически приемлемом уровне до середины января.

Затем в беларуских СМИ появилась информация, что с 1 января 2020 года страна приостановила экспорт нефтепродуктов на фоне отсутствия поставок нефти из РФ.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил Путину, что наладит реверсные поставки нефти и газа из Польши. Он рассказал о возможных альтернативах поставкам российских энергоносителей.

Кроме того, 31 декабря белорусский лидер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Судя по всему, переговоры были не самыми удачными и Лукашенко раздал важные приказы после разговора с Путиным.

Напомним, накануне нового года Украина и Россия подписали новый контракт на транзит газа. Что об это говорил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама