Герус возглавил антирейтинг руководителей энергетической отрасли – опрос

Андрей Герус. Фото: facebook.com/andriy.gerus

По данным социологов, от половины до двух третьих опрошенных не знают ничего о деятельности ключевых должностных лиц по вопросам энергетики. При этом количество негативных оценок их работы значительно превышает положительные. Наиболее критически респонденты охарактеризовали деятельность председателя комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса – 27% опрошенных оценили ее негативно и только 3% – положительно. Такие результаты обнародовала Социологическая группа "Рейтинг".

"58% ничего не знают о работе министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля. 20% оценивают его работу отрицательно, 14% – нейтрально, 3% – положительно. 50% не знают о председателе комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрее Герусе. 27% оценивают его работу отрицательно, 14% – нейтрально, 3% – положительно. 59% не знают о главе Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерия Тарасюка. 20% оценивают его деятельность негативно, 13% – нейтрально, только 2% – положительно", – отмечается в релизе.

Социологи констатируют уменьшение количества тех, кто считает Украину полностью энергетически независимой страной.

"Только 12% опрошенных считают Украину полностью энергетически независимой страной.

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Половина опрошенных считают, что наша страна частично зависит в этом вопросе от других государств, 23% – считают ее полностью зависимой. Последняя мысль наиболее распространена среди наименее обеспеченных и тех, кто выступает за вступление в Таможенный Союз с Россией. За последние полтора года уменьшилось число тех, кто утверждает, что Украина полностью энергетически независима (в июле 2018 года таких было 20%). Четверть опрошенных считают, что за последний год Украина стала больше зависеть от энергоресурсов других государств, 17% – противоположного мнения. 40% считают, что ничего не изменилось. В июле 2018 года тех, кто считал, что наше государство становится более автономным в энергетике, была четверть", – утверждают исследователи.

Украинцы критически воспринимают восстановление импорта электроэнергии из Российской Федерации с 1 октября 2019 года . По мнению большинства, это происходит в интересах олигархов.

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"Почти две трети опрошенных не поддерживают решение о возобновлении импорта электроэнергии из России, 29% – поддерживают. Наиболее острой критике это решение подверглось среди респондентов Запада и Центра. Среди жителей Юга и Востока также это решение было воспринято неоднозначно. 65% считают, что решение о возобновлении импорта электроэнергии из России выгодно в первую очередь олигархам. Только 11% считают, что оно принесет пользу населению Украины, 8% – промышленным предприятиям", – констатируют результаты исследования.

Исследование "Энергетическая сфера Украины: социологические измерения" проводилось Социологической службой "Рейтинг" 18-23 декабря 2019 года. Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Погрешность репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук заявил, что Андрей Герус помогает Игорю Коломойскому увеличивать уровень влияния олигарха на рынок электроэнергии .

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