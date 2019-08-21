ГФС напомнила о штрафах за "евробляхи"

В ведомстве сообщили, что с 22 августа вступают в силу новые штрафные санкции

С 22 августа 2019 года вводятся новые штрафные санкции за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы, несмотря на анонсированную сегодня в Кабинете министров и Офисе президента отсрочку штрафов еще на три месяца.

"К этому времени владельцы автомобилей с иностранной регистрацией могли оформить свои машины и избежать таких штрафов. Именно с этой целью и было отсрочено до августа введение усиленной административной ответственности за нарушения при ввозе транспортных средств", – сказано в сообщении.

В ГФС отметили, что по новым правилам в случае превышения срока доставки транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения от 20 до 30 суток предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн. Если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования авто владельца ждет штраф в 170 тыс. грн или конфискация машины.

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В сообщении говорится, что аналогичные размеры штрафов и при превышении сроков временного ввоза транспортных средств личного пользования и коммерческого назначения.

Кроме этого, по данным ГФС, предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого авто в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан – 34 тыс. грн.

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В ГФС также напомнили, что в течение льготного периода – с 25 ноября 2018 года до 22 февраля 2019-го – таможни оформили более 218 тыс. транспортных средств, за которые уплачено 13,6 млрд грн. После его окончания – с 23 февраля до 18 августа – было оформлено 107,6 тыс. авто, за которые уплатили почти 7,7 млрд грн.

Новости "Сегодня" писали, что после окончания периода, когда авто можно было растаможить со скидкой, водителям дали время на растаможивание таких машин до 24 мая, а потом продлили еще на три месяца.

Президент Владимир Зеленский предложил перенести введение штрафовс августа, однако Верховная Рада не поддержала его законопроект.

21 августа состоялось совещание с представителями Кабмина и Офиса президента, по итогам которого замминистра инфраструктуры Юрий Лавренюк заявил, что введение штрафов для "евробляхеров" решили отложить на три месяца. Он также сообщил алгоритм действий такой: отсрочка штрафов, потом – новый закон, после чего – "никаких поблажек".

Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что Зеленский повторно внесет законопроект об отсрочке штрафов за нерастаможенные автомобили на первом заседании Верховной Рады.

В то же время в Министерстве внутренних дел высказались против новой отсрочки наказаний. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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