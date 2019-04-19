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ГФС подвела итоги проверок: названа сумма поступлений в бюджет

Сегодня, 13:48

Фискалы провели более 4 тыс. проверок налогоплательщиков

Фото: пресс-центр НБУ

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) по итогам января-марта провели 1,2 тыс. плановых и 3,1 тыс. внеплановых проверок налогоплательщиков, сообщает 19 апреля пресс-служба ведомства.

По результатам контрольно-проверочной работы доначислено в бюджет 10,9 млрд грн, из которых согласовано 5 млрд грн, в том числе основного платежа по налогу на прибыль – 1,2 млрд грн, НДС – 1,7 млрд грн.

"Реальный вклад подразделений аудита по обеспечению поступлений в бюджет составил 3 млрд грн", – сказано в сообщении.

В пресс-службе также уточнили, что ГФС осуществила 43 проверки финансовых учреждений с обособленными подразделениями, по результатам которых доначислила 192,6 млн грн.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2019 года таможни ГФС выявили 9,3 тыс. нарушений таможенных правил на общую сумму 611 млн грн, которая увеличилась на 30,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Напомним, в марте пограничники изъяли контрабандные медикаменты на сумму в 250 тысяч гривен. Спрятанный груз медпрепаратов был обнаружен на пункте пропуска "Пища" в Волынской области на границе с Беларусью.


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Тег бюджет, проверки, ГФС, государственный бюджет

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