Гибкий график и забастовки по правилам: опубликован текст законопроекта о труде

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Парламентарии готовят украинцам новый Трудовой кодекс (ТК), он заменит нынешний устаревший КЗоТ, которому исполнилось почти полвека. На сайте Верховной Рады Украины уже появился текст правительственного законопроекта "О труде", который зарегистрирован в парламенте под номером 2708.

В целом проект закона "О труде" состоит из десяти глав и содержит 98 статей. В пояснительной записке к документу перечислены вопросы, которые будет регулировать новое законодательство и которые никак не были прописаны в старом КЗоТе. Это:

Реклама

порядок заключения обязательного письменного трудового договора и различных видов срочных трудовых договоров;

определение на законодательном уровне понятия трудовых отношений и признаков их наличия;

урегулирование гибких форм организации труда, надомной, дистанционной работы и труда домашних работников;

выплата денежной компенсации за каждый день сокращения срока предупреждения перед расторжением трудового договора;

усиление защиты прав работников в случае нарушения сроков выплаты заработной платы;

внедрение новых подходов к урегулированию индивидуальных трудовых споров, в частности на основе процедур медиации;

нормирование процедуры организации и проведения забастовок, распространение норм коллективных договоров и соглашений.

Читайте также: В Украине готовятся отменить трудовые книжки: названы риски для работников

"Через создание равных правил игры и предоставления стимулов для бизнеса, который создает официальные рабочие места, создаются условия, при которых работодателям и работникам будет более выгодно работать по законам, чем прятаться "в тени". Упрощение трудового законодательства в сфере найма, в том числе за счет введения широкого спектра трудовых договоров (краткосрочные, сезонные, дистанционные, ученические, домашние работники), будет способствовать легализации найма работников и расширению сферы заключения трудовых договоров", – отмечается в пояснительной записке.

В целом, как ранее рассказывал новостям "Сегодня" министр развития экономики Тимофей Милованов, изменений будет много. Например, бумажные трудовые книжки заменят электронным реестром. Станет меньше бюрократии во время трудоустройства – не нужно будет предоставлять даже оригинал паспорта. А работу по гибкому графику или из дома, наконец, узаконят. Кроме того, мужчин начнут отпускать в декрет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама