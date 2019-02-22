"Гибридный инструмент": Украина раскритиковала "Северный поток – 2" в Парламентской ассамблее ОБСЕ

Острикова заявила, что проект Кремля подорвет безопасность в Европе

Фото: minenergo.gov.ru.

"Гибридный инструмент": Украина раскритиковала "Северный поток – 2" в Парламентской ассамблее ОБСЕ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/049/4f0/5c70494f02df3.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/049/4f0/5c70494f02df3.png 2019-02-22T21:14:00+02:00 Экономика Острикова заявила, что проект Кремля подорвет безопасность в Европе

Газопровод "Северный поток – 2" является одним из "гибридных инструментов" России с целью обеспечить "господство над всей Европой и соседними странами".

Об этом заявила член постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Татьяна Острикова, сообщает "Укринформ" сегодня, 22 февраля.

"Я бы хотела обратить внимание членов Ассамблеи на проект, который имеет существенные отрицательные последствия для безопасности в Европе…. "Северный поток – 2" – это политический, а не коммерческий проект", – сказала Острикова в ходе выступления в рамках зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене (Австрия).

Она подчеркнула, что Украина – надежная транзитная страна для российского газа в Европу и продолжает стабильно обеспечивать поставки газа, несмотря на агрессию РФ.

По ее мнению, с запуском "Северного потока – 2" Кремль сможет расширить агрессию против Украины.

"Мы убеждены, что нужно помешать этому проекту, потому что он подорвет безопасность и будет еще большим источником агрессии из России. Призываем коллег выступить против этого проекта", – заключила Острикова.

Напомним, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.

12 февраля народные депутаты Украины написали открытое письмо в Европарламент, Еврокомиссию и Евросовет с предостережением о попытке подрыва энергетической безопасности Европы из-за строительства "Северного потока – 2".

20 февраля Евросоюз утвердил изменения к газовой директиве, затрагивающие "Северный поток – 2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающих ужесточение требований к трубопроводу российского газового монополиста "Газпрома", с помощью которого тот собирается поставлять газ в Европу в обход Украины. Подробнее читайте в статье "Сегодня": Как Европа наказала "Газпром": что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве.

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