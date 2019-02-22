Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,09
30,72
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

"Гибридный инструмент": Украина раскритиковала "Северный поток – 2" в Парламентской ассамблее ОБСЕ

Сегодня, 21:14

Острикова заявила, что проект Кремля подорвет безопасность в Европе

Фото: minenergo.gov.ru
Фото: minenergo.gov.ru.
"Гибридный инструмент": Украина раскритиковала "Северный поток – 2" в Парламентской ассамблее ОБСЕ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/049/4f0/5c70494f02df3.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/049/4f0/5c70494f02df3.png Экономика Острикова заявила, что проект Кремля подорвет безопасность в Европе

Газопровод "Северный поток – 2" является одним из "гибридных инструментов" России с целью обеспечить "господство над всей Европой и соседними странами".

Об этом заявила член постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Татьяна Острикова, сообщает "Укринформ" сегодня, 22 февраля.

"Я бы хотела обратить внимание членов Ассамблеи на проект, который имеет существенные отрицательные последствия для безопасности в Европе…. "Северный поток – 2" – это политический, а не коммерческий проект", – сказала Острикова в ходе выступления в рамках зимней сессии ПА ОБСЕ в Вене (Австрия).

Читайте также

Она подчеркнула, что Украина – надежная транзитная страна для российского газа в Европу и продолжает стабильно обеспечивать поставки газа, несмотря на агрессию РФ.

По ее мнению, с запуском "Северного потока – 2" Кремль сможет расширить агрессию против Украины.

"Мы убеждены, что нужно помешать этому проекту, потому что он подорвет безопасность и будет еще большим источником агрессии из России. Призываем коллег выступить против этого проекта", – заключила Острикова.

Напомним, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.

12 февраля народные депутаты Украины написали открытое письмо в Европарламент, Еврокомиссию и Евросовет с предостережением о попытке подрыва энергетической безопасности Европы из-за строительства "Северного потока – 2".

20 февраля Евросоюз утвердил изменения к газовой директиве, затрагивающие "Северный поток – 2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающих ужесточение требований к трубопроводу российского газового монополиста "Газпрома", с помощью которого тот собирается поставлять газ в Европу в обход Украины. Подробнее читайте в статье "Сегодня": Как Европа наказала "Газпром": что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, па обсе, Nord Stream 2, острикова, Северный поток 2

Вы сейчас просматриваете новость " "Гибридный инструмент": Украина раскритиковала "Северный поток – 2" в Парламентской ассамблее ОБСЕ". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Почему певица Руслана годами не платит за коммунальные услуги?

Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа

Опасный медведь спас маленького мальчика от страшной смерти

Видео удара украинских военных по танку боевиков "ЛНР" (видео)

Почему нельзя спать с мокрой головой?

Блогер: С первых шагов в политике Зеленский врет

Российскую звезду со скандалом не пустили в самолет: за что?

"Произошедшее в Крыму — это последствия действий «Свободы»"

Dan Balan устроил «драку» с MONATIK ради Тины Кароль

Поцелуй матери убил ее новорожденную дочь (ФОТО)
Загрузка...

"Налоговая реформа" для ФОП: из-за чего разгорелся скандал

Сегодня, 07:51

"Удавка для бизнеса" или попытка уничтожить схему ухода от налогов

Иностранный "легион": куда пропадают наемники-боевики на Донбассе

Сегодня, 06:56

Кто из зарубежья сейчас воюет на оккупированных территориях со стороны боевиков и почему

Новые тарифы: сколько теперь заплатим за тепло и горячий душ  

Вчера, 07:17

Доля "коммуналки" в расходах народа выросла почти в два раза 

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

20 февраля, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Горе-модницы: купальники, которые не идут никому

Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

6 категорий людей, кого нельзя брать в крестные ребенку