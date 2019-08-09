Гиперинфляция сохраняется: цены в Венесуэле подскочили на 1600%

Цены на витрине магазина в Каракасе / Фото: AFP

Инфляция в Венесуэле, госдолг которой оценили в гигантскую сумму, в июле составила 33,8%, а с начала текущего года — почти 1,6 тыс. процентов. Такие данные обнародовал постоянный комитет Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Венесуэлы по вопросам финансов и экономического развития.

Законодательный орган находится под контролем политических оппонентов правительства. А сама исполнительная власти уже много лет не публикует основные экономические показатели страны.

Согласно подсчетам парламентариев, в годовом выражении цены в июле выросли на 264 тыс. процентов, что ниже, чем в предыдущие месяцы.

"Гиперинфляция сохраняется, а снижение показателей напрямую связно с падением спроса [на товары и услуги] на 35% в течение года", — прокомментировал данные парламентарий Альфонсо Маркина.

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Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу текущего года инфляция в Венесуэле может достичь 10 млн процентов. Согласно оценкам ООН, Боливарианскую Республику покинули уже более четырех миллионов человек.

В 2019 году в стране разыгрался политический кризис. В январе 2019 года на фоне массовых протестов против президента Николаса Мадуро председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности главы государства. Большинство стран Евросоюза, США, Канада, Австралия и часть стран Латинской Америки заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, а Россия, Китай и Куба поддержали Мадуро.

При этом в конце апреля Гуайдо объявил о начале "финального этапа" отстранения Мадуро от власти, после чего улицы страны начали заполняться людьми и дошло до серьезных стычек. В июне власти со стороны Мадуро объявили о предотвращении попытки государственного переворота, после чего Вооруженных силах Венесуэлы произошли перестановки.

В августе президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, полностью блокирующий собственность правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и вводящий запрет на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. Под блокировку, которая вступила в силу с 5 августа, попадают активы всех ведомств правительства латиноамериканской страны, а также Центрального банка Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA.

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