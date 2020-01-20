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Глава Еврокомиссии и Путин обсудили транзит газа через Украину

20 января, 10:42

Встреча прошла на полях Берлинской конференции по ситуации в Ливии

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Путин. Фото: twitter.com/vonderleyen

Урсула фон дер Ляйен и Владимир Путин. Фото: twitter.com/vonderleyen

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Российской Федерации Владимир Путин обсудили транзит газа через территорию Украины. Об этом она сообщила Twitter.

"Приятно встретиться с российским президентом Владимиром Путиным на полях Берлинской конференции (по ситуации в Ливии – Ред.). Мы говорили о трехстороннем газовом соглашении Украина – ЕС – Россия (по транзиту) из Украины", – написала она.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что "Оператор ГТС" в полном объеме получил оплату за свои услуги от российского "Газпрома" из расчета 178 млн м3 в сутки, так как услуги оказываются на условиях предоплаты.

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Как известно, Украина и Россия заключили новый пятилетний контракт на транзит газа. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель уже отметил, что благодаря этому соглашению Украина будет получать в год примерно 2-3 миллиарда долларов. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, в свою очередь, считает, что за пять лет получит не менее 7,2 млрд долларов:

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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Владимир Путин транзит газа Урсула фон дер Ляйен

Источник: Сегодня

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