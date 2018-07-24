Глава Фонда госимущества объяснил, когда стартуют продажи объектов малой приватизации

В систему ProZorro.Продажи будут внесены более 700 объектов, которые хочет продать государство

Фонд государственного имущества подписал договоры с 18 авторизованными операторами электронной торговой системы ProZorro.Продажи для продажи объектов малой приватизации и ожидает, что первый аукцион по их реализации состоится в начале сентября. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров.

"Сейчас в систему добавляются все 716 объектов, которые запланированы к продаже в 2018 году, и 27-31 июля будут первые объявления о продаже. Это фактический старт малой приватизации. Добавляем 35 дней на прием заявок от потенциальных покупателей и выходим на первый аукцион в начале сентября", – объяснил Трубаров.

Напомним, в Украине 24 июля на платформе ProZorro стартовала продажа объектов малой приватизации, которые не являются стратегическими для украинской экономики. В Минэкономразвития рассказали, что в системе ProZorro.Продажи зарегистрировано уже 18 лотов – продаются гособъекты, которые отвечают критериям малой приватизации согласно принятому в Украине закону о приватизации.

Как известно, приватизация объектов государственной собственности – одно из требований Международного валютного фонда для предоставления денежного транша. Согласно ранее опубликованным данным Министерства экономического развития и торговли, в 2016 г. в Украине из 3460 государственных предприятий 608 оказались убыточными, а 1666 – полностью не работают.

Кроме того, госпредприятие "СЕТАМ" Министерства юстиции получит право продавать объекты малой приватизации.Такие изменения закреплены в меморандуме, которые подписали Минюст, Минэкономразвития, "СЕТАМ" и правительственно-общественная инициатива "Вместе против коррупции".

Первые продажи объектов малой приватизации на электронных площадках должны были состояться в конце июня или в начале июля 2018 года. Речь идет о продаже объектов государственной или коммунальной собственности, более 50% уставного капитала которых принадлежат государству. При этом стоимость активов не должна превышать 250 млн грн.