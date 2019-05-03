Глава комитета Рады по вопросам ТЭК объяснил позицию по установке солнечных панелей в домохозяйствах
Ситуация с солнечными станциями для домашних хозяйств требует урегулирования и профессиональной дискуссии, считает Домбровский
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК Александр Домбровский заявил, что установка солнечных панелей на земле открывает для недобросовестных домохозяйств возможности для злоупотребления.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По мнению автора поправки, которая не позволяет владельцам домашних солнечных электростанций (СЭС) претендовать на "зеленый" тариф, ситуация с солнечными станциями для домашних хозяйств требует урегулирования и профессиональной дискуссии.
"Привожу первые несколько примеров псевдо "домохозяйств". Херсонская область (по информации облэнерго) генерирующие установки – введены в эксплуатацию (земельные участки оформлялись на переселенцев): 30 единиц X 30 кВт = 900 кВт, 40 единиц X 30 кВт = 1200 кВт (это одно псевдо хозяйство). Генерирующие установки – находятся на стадии завершения 30 единиц X 30 кВт = 900 кВт, 40 единиц X 30 кВт = 1200 кВт (это еще одно псевдо хозяйство). Никаких сооружений нету! Соответственно никакого собственного потребления, только земельный участок. Аналогичные примеры Одесская, Запорожская, Кропивницкая и другие области. При этом присоединение происходило по тарифам стандартного присоединения для населения", – отметил Домбровский.
Председатель комитета Рады по вопросам ТЭК обращает внимание на то, что такие "домохозяйства" фактически занимаются фиктивной предпринимательской деятельностью, ведь "деятельность проводится без лицензии; деятельность без отчетности; не нужно регистрировать "предприятие". "Такие псевдо "домохозяйства" поддерживать не буду", – отметил нардеп.
Он также приводит опыт европейских стран, где действуют аналогичные предохранители от злоупотреблений – "зеленый" тариф распространяется только на домашние солнечные электростанции, расположенные на крышах и фасадах зданий.
"В Австрии "зеленый" тариф применяется для солнечных электростанций мощностью от 5 кВт до 200 кВт, которые установлены исключительно на крышах или фасадах здания. В Германии "зеленый" тариф применяется на отпущенную в сеть электроэнергию, произведенную СЭС домохозяйств, расположенных только на крышах и фасадах зданий", – пишет депутат.
Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла проект закона по новой системе поддержки возобновляемой энергетики ("О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" - 8449-д от 05.12.2018). Через механизм "зеленых" аукционов новая система поддержки должна сбалансировать интересы потребителей электрической энергии и участников рынка, обеспечив дальнейшее развитие возобновляемой энергетики и уменьшив рост финансовой нагрузки на конечную цену электроэнергии. На принятии этого закона настаивал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
Критику ряда депутатов вызвала поправка №24, предложенная Александром Домбровским, которая лишает домашние электростанции, расположенные на земле, права на получение "зеленого" тарифа.
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