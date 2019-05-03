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Глава комитета Рады по вопросам ТЭК объяснил позицию по установке солнечных панелей в домохозяйствах

3 мая, 17:47

Ситуация с солнечными станциями для домашних хозяйств требует урегулирования и профессиональной дискуссии, считает Домбровский

Фото: facebook.com/DombrovskyiOleksandr
Фото: facebook.com/DombrovskyiOleksandr.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам ТЭК Александр Домбровский заявил, что установка солнечных панелей на земле открывает для недобросовестных домохозяйств возможности для злоупотребления.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По мнению автора поправки, которая не позволяет владельцам домашних солнечных электростанций (СЭС) претендовать на "зеленый" тариф, ситуация с солнечными станциями для домашних хозяйств требует урегулирования и профессиональной дискуссии.

"Привожу первые несколько примеров псевдо "домохозяйств". Херсонская область (по информации облэнерго) генерирующие установки – введены в эксплуатацию (земельные участки оформлялись на переселенцев): 30 единиц X 30 кВт = 900 кВт, 40 единиц X 30 кВт = 1200 кВт (это одно псевдо хозяйство). Генерирующие установки – находятся на стадии завершения 30 единиц X 30 кВт = 900 кВт, 40 единиц X 30 кВт = 1200 кВт (это еще одно псевдо хозяйство). Никаких сооружений нету! Соответственно никакого собственного потребления, только земельный участок. Аналогичные примеры Одесская, Запорожская, Кропивницкая и другие области. При этом присоединение происходило по тарифам стандартного присоединения для населения", – отметил Домбровский.

Председатель комитета Рады по вопросам ТЭК обращает внимание на то, что такие "домохозяйства" фактически занимаются фиктивной предпринимательской деятельностью, ведь "деятельность проводится без лицензии; деятельность без отчетности; не нужно регистрировать "предприятие". "Такие псевдо "домохозяйства" поддерживать не буду", – отметил нардеп.

Он также приводит опыт европейских стран, где действуют аналогичные предохранители от злоупотреблений – "зеленый" тариф распространяется только на домашние солнечные электростанции, расположенные на крышах и фасадах зданий.

"В Австрии "зеленый" тариф применяется для солнечных электростанций мощностью от 5 кВт до 200 кВт, которые установлены исключительно на крышах или фасадах здания. В Германии "зеленый" тариф применяется на отпущенную в сеть электроэнергию, произведенную СЭС домохозяйств, расположенных только на крышах и фасадах зданий", – пишет депутат.

Как сообщалось, 25 апреля Верховная Рада приняла проект закона по новой системе поддержки возобновляемой энергетики ("О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" - 8449-д от 05.12.2018). Через механизм "зеленых" аукционов новая система поддержки должна сбалансировать интересы потребителей электрической энергии и участников рынка, обеспечив дальнейшее развитие возобновляемой энергетики и уменьшив рост финансовой нагрузки на конечную цену электроэнергии. На принятии этого закона настаивал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Критику ряда депутатов вызвала поправка №24, предложенная Александром Домбровским, которая лишает домашние электростанции, расположенные на земле, права на получение "зеленого" тарифа.

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Тег солнечные батареи, зеленый тариф, солнечные панели

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