Глава МИД Германии сделал заявление по "Северному потоку-2"

Германия считает, что проект газопровода Nord Stream 2 ("Северный поток- 2") является прежде всего коммерческим начинанием. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции журналистам глава МИД ФРГ Гайко Маас после встречи с коллегами из стран Балтии, которая прошла в литовском курортном городе Паланга, передает ТАСС.

"Воспользуюсь возможностью подчеркнуть, что правительство Германии придерживается позиции, что в первую очередь это коммерческий проект, частный промышленный проект", – уточнил он.

Тем не менее, Берлин с учетом соображений своих международных партнеров готов к обсуждению вопроса.

"Будем иметь в виду, что необходима исчерпывающая информация, детальные дискуссия", – отметил Маас.

Страны Балтии, прежде всего Литва, настаивают на том, что проект Nord Stream 2 следует расценивать не с коммерческих, а с геополитических позиций как якобы стремление России диктовать Европе свои интересы в сфере энергетики и сделать Запад зависимым от поставок газа из РФ.

"Мягко говоря, во взглядах совпадения нет. Этот проект мы считаем не совсем соответствующим энергетической политике и приоритетам Европы", – заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Напомним, что в Германии начато строительство спорного участка "Северного потока – 2".

Как сообщалось, ранее президент Украины Петр Порошенко предостерег Германию от участия в проекте строительства Nord Stream – 2, предложив в качестве альтернативы модернизацию транзитного газопровода, проходящего через территорию Украины.