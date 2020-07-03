Глава Минцифры Федоров рассказал, что улучшит работу таможни

Импортные товары будут отслеживать лучше

В контексте борьбы с недостаточным сбором доходов в госбюджет Министерство цифровой трансформации в 2020 году планирует улучшить электронное взаимодействие с таможней для отслеживания товаров после пересечения границы. Такими планами поделился вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает "Укринформ".

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"В этом году мы планируем наладить электронное взаимодействие с таможней для возможности отслеживания товаров сразу после пересечения границы, что остановит использование различных схем "серых" товаров", – сказал Федоров.

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Вице-премьер добавил, что приоритетными проектам министерства в 2020 году является внедрение электронного акциза и программного РРО, которое даст возможность автоматизировать контроль за оборотом подакцизных товаров и внедрить электронный чек.

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Напомним, Международный валютный фонд настаивает на продолжении реформы налоговой и таможенной службы, включив этот пункт в Меморандум при назначении новой кредитной программы для Украины.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что Национальным советом реформ была представлена концепция реформирования таможни. Председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили полагает, что главная проблема таможни – это наличие различных смежных служб, от чего надо отказаться.

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