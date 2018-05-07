Глава Минрегиона рассказал об эффекте финансовой децентрализации на местах

Зубко объяснил, как в 2018 году изменились доходы местных бюджетов

Доходы местных бюджетов в январе-апреле 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 23%, или на 13 млрд грн, и составили 69,2 млрд грн. Об этом на своей странице в сети Facebook рассказал вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко.

"Рост бюджетов развития по сравнению с прошлым годом произошел во всех регионах Украины: (от роста доходов местных бюджетов за указанный период – Ред.) на 141 млн грн в Луганской области до почти на 1,4 млрд грн в Днепропетровской, которая является лидером среди областей. Бюджет города Киева вырос на 2 млрд гривен", – рассказал глава Минрегиона.

Как сообщалось, в 2018 году в рамках реформы децентрализации объединенные громады получат дополнительные 38 миллиардов гривен, заявил ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Напомним, местные бюджеты в 2018 году получат 100% единого налога, уплачиваемого сельхозпроизводителями, плательщиками четвертой группы упрощенной системы налогообложения – против 86% в 2017 году.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что благодаря децентрализации местные бюджеты выросли вдвое.