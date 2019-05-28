Глава миссии МВФ в Украине: Мы не видим препятствий для сотрудничества

Рон ван Роден прокомментировал досрочные выборы в Раду

Руководитель миссии МВФ в Украине Рон ван Роден. Фото: Официальный сайт президента Украины

Представители Международного валютного фонда (МВФ) готовы продолжить обсуждение дальнейшего сотрудничества с Украиной после парламентских выборов и формирования нового Кабинета министров. Об этом заявил руководитель миссии Фонда в Украине Рон ван Роден.

Об этом 28 мая информирует пресс-служба президента Владимира Зеленского по итогам его переговоров с представителями миссии МВФ в Киеве.

"Мы не видим препятствий для сотрудничества. Готовы после парламентских выборов, после того, как будет сформировано правительство, немедленно приехать в Киев и продолжать переговоры относительно того, каким образом оказывать нашу поддержку", – цитирует пресс-служба ван Родена.

Фото: Официальный сайт президента Украины

Согласно сообщению, руководитель миссии МВФ в Украине назвал досрочные выборы в Раду новой возможностью для ускорения преобразований в стране.

Ван Роден также подчеркнул важность продолжения работы антикоррупционных институтов – Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда.

Ранее об итогах встречи Зеленского и представителей миссии МВФ сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны, экс-министр финансов Александр Данилюк. По его словам, президент не говорил о получении следующего транша в рамках действующей программы stand-by – стороны обсуждали "конкретно вопросы сотрудничества". Он также добавил, что текущая программа объемом 3,9 млрд долларов остается в силе.

Данилюк также добавил, что Украина может получить следующий транш кредита от МВФ в конце лета или осенью.

18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.

Миссия Фонда начала работу в Украине 21 мая:

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