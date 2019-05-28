Глава миссии МВФ в Украине: Мы не видим препятствий для сотрудничества
Рон ван Роден прокомментировал досрочные выборы в Раду
Представители Международного валютного фонда (МВФ) готовы продолжить обсуждение дальнейшего сотрудничества с Украиной после парламентских выборов и формирования нового Кабинета министров. Об этом заявил руководитель миссии Фонда в Украине Рон ван Роден.
Об этом 28 мая информирует пресс-служба президента Владимира Зеленского по итогам его переговоров с представителями миссии МВФ в Киеве.
"Мы не видим препятствий для сотрудничества. Готовы после парламентских выборов, после того, как будет сформировано правительство, немедленно приехать в Киев и продолжать переговоры относительно того, каким образом оказывать нашу поддержку", – цитирует пресс-служба ван Родена.
Согласно сообщению, руководитель миссии МВФ в Украине назвал досрочные выборы в Раду новой возможностью для ускорения преобразований в стране.
Ван Роден также подчеркнул важность продолжения работы антикоррупционных институтов – Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Высшего антикоррупционного суда.
Ранее об итогах встречи Зеленского и представителей миссии МВФ сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны, экс-министр финансов Александр Данилюк. По его словам, президент не говорил о получении следующего транша в рамках действующей программы stand-by – стороны обсуждали "конкретно вопросы сотрудничества". Он также добавил, что текущая программа объемом 3,9 млрд долларов остается в силе.
Данилюк также добавил, что Украина может получить следующий транш кредита от МВФ в конце лета или осенью.
18 декабря 2018 года Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной – stand-by. Срок программы – 14 месяцев, объем – около 3,9 млрд долларов. В том же месяце Украина получила первый транш по новой программе МВФ в 1,4 млрд долларов и побила рекорд по валютным резервам.
Миссия Фонда начала работу в Украине 21 мая:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Глава миссии МВФ в Украине: Мы не видим препятствий для сотрудничества". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Данилюк озвучил позицию команды Зеленского по дефолту
Секретарь СНБО подвел итоги переговоров президента с миссией МВФ
Рева встретился с главой миссии МВФ: стало известно, о чем говорили
Министр заверил МВФ, что сейчас угроз экономической стабильности в Украине нет