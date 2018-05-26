Глава МВФ заявила о необходимости пересмотра антироссийских санкций

По ее словам, не понятна цель этих санкций – направлены ли они непосредственно на физических лиц, на их компании либо холдинги

Санкции, которые были применены в отношении российских физических лиц, должны быть переосмыслены, время для этого уже назрело. Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристин Лагард на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в пятницу, 25 мая.

"Переосмысление, которое необходимо действительно предпринять для того, чтобы прояснить ситуацию, уже назрело, и это касается также тех санкций, которые применялись относительно российских физических лиц", – сказала Лагард.

По ее словам, не понятна цель этих санкций – направлены ли они непосредственно на физических лиц, на их компании либо холдинги. "Это реальная проблема доверия, которого не существует. И это необходимо решать", – отметила Лагард.

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Кроме того, она обратила внимание и на ситуацию с санкциями в отношении Ирана, которые были отменены. "Двусмысленность, которая прописана в национальной законодательной системе США, негативно повлияла на многие компании, которые здесь представлены. Даже когда США и их союзники приняли решение снять санкции с Ирана, многие компании, находящиеся здесь, не пошли заниматься бизнесом с Ираном", – сказала она.

"Юридическая и судебная системы США настолько непрозрачны, я имею в виду прежде всего подыгрывание коммерческим интересам США, что никто не проявлял интереса, даже несмотря на то, что санкции были сняты", – отметила Лагард.

Ранее на фоне разгорающейся торговой войны Китая и США директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард призвала правительства всех стран ускорить реформы, пока возможности еще не упущены.

Кроме того, Лагард высказала мнение, что Международный валютный фонд (МВФ) может играть центральную роль в координации глобального регулирования рынка криптовалют.