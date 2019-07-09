Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,6
28,71
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Глава Нацбанка дал оценку инфляции в Украине

9 июля, 18:36

Его заявление прозвучало на встрече с бизнесом и представителями банков

Фото: НБУ / Facebook
Фото: НБУ / Facebook.

Инфляция, фактический показатель которой по итогам мая 2019 года составил 9,6% в годовом измерении, с начала этого года демонстрирует устойчивую тенденцию к замедлению, а системные риски для финансовой стабильности Украины находятся на одном из самых низких в истории уровней.

Об этом заявил председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий на встрече с бизнесом и представителями банков, которые входят в Форум ведущих финансовых учреждений и Американскую торговую палату, а также послами и представителями посольств стран "Большой семерки", сообщается 9 июля на странице НБУ в Facebook.

Участники встречи также обсудили вопросы ускорения кредитования промышленности, защиты прав кредиторов и корпоративного управления в государственных банках.

"Представители банков, бизнеса и дипломатического корпуса выразили единодушную поддержку постоянного диалога с НБУ и выступили за расширение сотрудничества", – добавила пресс-служба регулятора.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по итогам 2018 года потребительская инфляция в Украине замедлилась до 9,8%, а в 2017-м рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять лет инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

Между тем, курс доллара в Украине просел до антирекорда с 2016 года. Подробнее смотрите в сюжете:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег инфляция, НБУ, Смолий

Вы сейчас просматриваете новость " Глава Нацбанка дал оценку инфляции в Украине". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Рост цен, девальвация и "печатный станок": Нацбанк развеял мифы о банкноте 1000 гривен

26 июня, 13:55

Введение такого номинала вызвано рядом экономических факторов, заверили в НБУ

Почему инфляция в Украине превысила прогноз: комментарий НБУ

11 июня, 19:16

В Нацбанке напомнили, что по итогам мая инфляция составила 9,6%

В Украине ускорилась инфляция

10 июня, 20:32

Рост потребительских цен озвучен по итогам мая 2019 года

Большая разборка: что такое инфляция и каков ее оптимальный уровень в Украине

8 июня, 07:00

В 2019 году НБУ прогнозирует до 5% инфляции

Филарет: Епифаний – незаконный сын покойного митрополита Чокалюка

Под Киевом нашли мертвой сотрудницу Верховной Рады

Житель Донецка показал, как сейчас выглядят крупные ТЦ

Как придать ванной дорогой вид без ремонта: 8 действенных приемов

14 фраз, которые никогда нельзя говорить мужчинам

Как Кипр не пустил Россию на чемпионат мира

6 нестандартных идей по обустройству кухонь менее 8 кв. М

Аскрен высказался о поражении за 5 секунд

Гибель бойца на Донбассе, освобожденного из плена боевиков

Убийство гардеробщицы Рады: её 3 дня искали родные, а не полиция

Качественные бутербродницы на Kasta за копейки

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Доллар по 24? Все может быть

Сегодня, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Сегодня, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

Вчера, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

"У вас ошибка": как в Украине стартовала вступительная кампания

7 июля, 07:36

Подать заявление в университеты можно с 10 по 22 июля

Мать душегуба Даши Лукьяненко ошарашила правдой о сыне

Выплаты в Украине: сколько получают пенсионеры, раскрыта правда

​Уровень моря поднимется на 2 метра
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь