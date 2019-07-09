Глава Нацбанка дал оценку инфляции в Украине

Его заявление прозвучало на встрече с бизнесом и представителями банков

Фото: НБУ / Facebook.

Инфляция, фактический показатель которой по итогам мая 2019 года составил 9,6% в годовом измерении, с начала этого года демонстрирует устойчивую тенденцию к замедлению, а системные риски для финансовой стабильности Украины находятся на одном из самых низких в истории уровней.

Об этом заявил председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий на встрече с бизнесом и представителями банков, которые входят в Форум ведущих финансовых учреждений и Американскую торговую палату, а также послами и представителями посольств стран "Большой семерки", сообщается 9 июля на странице НБУ в Facebook.

Участники встречи также обсудили вопросы ускорения кредитования промышленности, защиты прав кредиторов и корпоративного управления в государственных банках.

"Представители банков, бизнеса и дипломатического корпуса выразили единодушную поддержку постоянного диалога с НБУ и выступили за расширение сотрудничества", – добавила пресс-служба регулятора.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по итогам 2018 года потребительская инфляция в Украине замедлилась до 9,8%, а в 2017-м рост цен составил 13,7%. Таким образом, впервые за пять лет инфляция в Украине вернулась к однозначному уровню – меньше 10%.

Между тем, курс доллара в Украине просел до антирекорда с 2016 года. Подробнее смотрите в сюжете:

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