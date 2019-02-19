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Глава "Нафтогаза" не может получать два миллиона долларов в год – Гройсман

Сегодня, 09:59

Кабмин принял решение не продлевать контракт нынешнему руководству компании

Фото: Сегодня
Глава "Нафтогаза" не может получать два миллиона долларов в год – Гройсман //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/950/70f/5c595070f3178.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/950/70f/5c595070f3178.jpg Экономика Кабмин принял решение не продлевать контракт нынешнему руководству компании

Премьер-министр Владимир Гройсман намерен в разы уменьшить зарплаты руководству Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" при заключении нового контракта. Об этом Гройсман заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Глава правительства напомнил, что Кабинет министров недавно принял решение не продлевать контракт нынешнему руководству компании после завершения срока его действия в конце марта этого года.

"Мы обратились в независимый наблюдательный совет и попросили их, что если будем рассматривать новый контракт с 22 марта, то только на новых условиях. Заработная плата, бонусы и так далее должны быть уменьшены в разы, иначе правительство за это не проголосует", – сказал премьер.

По его словам, глава "Нафтогаза" не может получать годовую зарплату в размере двух миллионов долларов.

"Ну не может два миллиона долларов в год зарабатывать менеджер государственной компании, согласитесь с этим. Я когда посмотрел, как в Европе с этим, в той же Польше – менеджер такой компании получает 500 тысяч, но не два миллиона", – подчеркнул Гройсман.

Напомним, 16 января премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабинет министров намерен приостановить контракты с менеджментом "Нафтогаза" с целью пересмотреть зарплаты и премии руководству компании. Глава правительства выступил против того, чтобы в НАКе были "космические" зарплаты и премии.

По его словам, будет принято решение о приостановке контрактов с 22 марта, после чего Кабмин обратится к наблюдательному совету компании по пересмотру условий выплаты зарплат и премий руководству "Нафтогаза".

Именно 22 марта завершается срок пятилетних контрактов с менеджментом компании.

В 2017 году сообщалось, что условия трудового контракта Коболева и коллективный договор "Нафтогаза" позволяют существенно варьировать конечной суммой заработной платы. В допсоглашении к трудовому договору от 13 апреля 2016 года указывается, что кроме должностного оклада (1,041 млн гривен) глава правления получает ежемесячную премию "на условиях и в размере в соответствии с коллективным договором компании".

В 2018-м – после того, как "Нафтогаз" одержал победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже – между сотрудникам украинской компании решили разделить около 40 млн долларов премии.

 

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Тег Нафтогаз, зарплата, контракт

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Источник:

УНИАН

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