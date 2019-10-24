Глава "Нафтогаза" призвал нардепов поспешить с принятием закона о ГТС: детали

Отделение оператора ГТС от Нафтогаза необходимо заверщить до конца текущего года

/ Фото: "Нафтогаз Украины"

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев призвал Верховную Раду принять во втором чтении законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с отделением деятельности по транспортировке природного газа" – законопроект об анбандлинге. Об этом он сказал во время экспертного обсуждения законопроекта, передает пресс-служба "Нафтогаза Украины".

"Принятие данного законопроекта необходимо для своевременного завершения процесса отделения оператора ГТС (газотранспортной системы) от "Нафтогаза". Это, в свою очередь, крайне важно для выполнения Украиной международных обязательств и сохранения нашей страной транзита газа", – отметил Коболев.

Глава Нафтогаза отдельно обратил внимание парламентариев и экспертов на то, что Украине необходимо завершить сертификацию компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) до 1 января, когда завершится действие действующего транзитного контракта с "Газпромом", поэтому критически важно как можно быстрее принять законопроект №2239-1.

По словам Коболева, законопроект об анбандлинге гарантирует сохранение газотранспортной системы Украины в 100% государственной собственности и предусматривает расширение контроля национального энергетического регулятора за деятельностью ОГТСУ.

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"ГТС будет сохранена в государственной собственности – не предвидится никаких изменений этого статуса. Она будет находиться в управлении оператора на основании соглашения хозяйственного ведения. В свою очередь, ОГТСУ будет принадлежать ОАО "Магистральные газопроводы Украины", владельцем которого является Министерство финансов Украины", - сказал он.

В то же время Коболев предложил парламентариям сохранить возможность привлечения международных партнеров к управлению ОГТСУ по согласованию с парламентом.

"Важно сохранить право Верховной Рады, которое закреплено в законе "О рынке природного газа", для привлечения к ОГТСУ, по согласованию парламента, партнеров с долей в 49%. Это, с одной стороны, не меняет сути – ведь без решения Верховной Рады ничего не произойдет. Но, с точки зрения переговоров с зарубежными партнерами, мы оставляем окно возможностей и доводим конструктивность наших подходов", – отметил руководитель Нафтогаза.

Коболев также напомнил, что "Газпром" активно привлекает европейских партнеров к своим проектам "Северный поток-1" и "Северный поток-2" и использует это в качестве аргумента в пользу перенаправления транзитных потоков газа с украинской ГТС в свои трубопроводные проекты.

Ранее государственная компания "Оператор ГТС Украины"подала в Нацкомиссию регулирования энергетики заявку на прохождение сертификации как оператора газотранспортной системы. Успешная сертификация станет финальным этапом проекта по отделению оператора газотранспортной системы (ГТС) – анбандлинга.

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Таким образом, анбандлинг завершится после выведения "Оператора ГТС Украины" из группы "Нафтогаза" и передачи в собственность и управление компании "Магистральные газопроводы Украины", которая подчинена Министерству финансов.

О том, зачем Украине нужен анбандлинг, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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