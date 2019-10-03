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Глава налогового комитета Рады предлагает запретить физлицам-предпринимателям предоставлять услуги

3 октября, 16:57

Им могут позволить только торговать и заниматься производством

Данил Гетманцев. Фото: facebook.com/danil.getmantsev

Данил Гетманцев. Фото: facebook.com/danil.getmantsev

В целях борьбы с использованием упрощенной системы налогообложения для минимизации налогов при выплате заработных плат в Украине могут запретить физическим лицам-предпринимателям (ФЛП, на укр. – ФОП) предоставлять услуги. Им могут позволить только торговать и заниматься производством.

Об этом сообщил глава налогового комитета Верховной Рады, депутат от партии "Слуга народа" Данил Гетманцев в интервью "РБК-Украина".

"Понятно, что есть нюанс с уклонением от налогов при выплате зарплат через ФЛП. Но если совместить эти вещи (поднятие порога максимального дохода для того, чтобы иметь право работать на упрощенной системе налогообложения. – Ред.), чтобы это нельзя было использовать при выплате зарплат, например, убрать услуги, оставить только торговлю и производство, то я не вижу проблем для государства в этом", – заявил Гетманцев.

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Он отметил, что цель законов его комитета, в частности закона об обязательных кассовых аппаратах для торговцев, заключается в том, чтобы заставить крупный бизнес прекратить уклоняться от уплаты налогов.

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Напомним, что в начале сентября в правительстве предложили ФЛП, которые работают и IТ, добровольно платить дополнительные налоги в Фонд развития человеческого капитала.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявлял, что правительственные решения по налоговой реформе планируют принять весной 2020 года, а ввести новую налоговую систему планируют с 1 января 2021 года. Он также пояснил, что в ходе налоговой реформы "упрощенцами должна стать вся страна".

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Гетманцев ФЛП

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