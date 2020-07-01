Глава НБУ Яков Смолий подал в отставку

Из Нацбанка ушел один из старейших сотрудников

Глава Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.

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Смолий объяснил свое решение систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

"Это делает невозможным эффективное выполнение мной, как главой, возложенных на меня обязанностей руководства деятельностью Национального банка и взаимодействия с другими государственными органами. Своей отставкой я хочу предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине", – говорится в сообщении сайта НБУ.

Напомним, Яков Смолий был назначен Верховной Радой сроком на 7 лет на должность главы НБУ 15 марта 2018 года.На этом посту он сменил Валерию Гонтареву.

Впервые в Нацбанк Смолий попал с началом независимости Украины. Три года работал ведущим инженером, начальником компьютерного отдела и заместителем начальника Тернопольского областного управления Национального банка Украины. Позже занимал должность начальника управления автоматизации и заместителя председателя правления Акционерного почтово-пенсионного банка "Аваль". С 2006 по 2014 год Смолий занимал должность директора по вопросам банковского бизнеса общества "Престиж-групп".

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Должность замглавы НБУ Смолий получил, вернувшись в Нацбанк в апреле 2014 года за пару месяцев до назначения Валерии Гонтаревой, а в октябре 2016 года Смолия назначили первым заместителем. С мая 2017 года Смолий стал исполняющим обязанности главы НБУ и оставался им до 15 марта 2018 года.

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