Глава НБУ Смолий подал в отставку: появилась реакция "Большой семерки"

Послы стран "Большой семерки" отреагировали на сообщение о том, что глава Национального банка Яков Смолий подал в отставку, и призвали власти Украины сохранить независимость Нацбанка. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном в Twitter.
"Независимый Нацбанк – фундаментальное достижение для Украины, которое уменьшило коррупцию, способствовало росту и спасло обанкротившийся банковский сектор. Подрыв этой сверхважной институции был бы большим шагом назад и поставил бы под угрозу надежность реформ Украины и их поддержку", – говорится в заявлении.
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Напомним, глава Национального банка Украины Яков Смолий 1 июля написал и подал президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию.
Смолий объяснил свое решение систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.
Вместе с тем, в "Слуге народа" не исключают, что Смолию придется остаться во главе НБУ.
Ранее сообщалось, что НБУ получил награду Central Banking Awards.
Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ
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