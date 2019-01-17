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Глава НБУ спрогнозировал ослабление монетарной политики

Сегодня, 18:36

По мнению Якова Смолия, решение о пересмотре и ослаблении монетарной политики центробанка будет приниматься на монетарном комитете

Фото: пресс-центр НБУ
Глава НБУ спрогнозировал ослабление монетарной политики https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/dea/dcf/5c3deadcf2c29.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/dea/dcf/5c3deadcf2c29.jpg Экономика По мнению Якова Смолия, решение о пересмотре и ослаблении монетарной политики центробанка будет приниматься на монетарном комитете

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий заявил, что в настоящее время есть основания "пересмотреть и ослабить нашу монетарную политику". Об этом он заявил в четверг во время доклада в Верховной Раде.

"Такое решение будет обсуждаться на монетарном комитете (29-30 января – ред.) и утверждаться правлением НБУ", – сообщил глава центробанка.

По его словам, окончательное решение относительно учетной ставки будет зависеть от макроэкономических факторов на внешнем и внутреннем рынках.

Он выразил надежду, что тренд повышения учетной ставки "достиг пика и сменится на понижательный".

Напомним, в сентябре 2018 года Нацбанк увеличил учетную ставку с 17,5% до 18%, чтобы обеспечить снижение инфляции. "Мы считаем необходимым усилить жесткость монетарных условий с помощью повышения учетной ставки. Такого повышения, по нашему мнению достаточно для снижения инфляции до целевого диапазона", – отметил Смолий.

Позже Нацбанк решил сохранить жесткую политику по инфляции и сохранить учетную ставку до конца 2018 года на сентябрьском уровне.

Как сообщалось ранее, заместитель председателя НБУ Олег Чурий заявил, что единственным условием для снижения уровня учетной ставки является значительное снижение темпов инфляции.

НБУ, учетная ставка, Смолий

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Источник:

Интерфакс-Украина

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