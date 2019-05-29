Глава новой Налоговой встретился с миссией МВФ: стали известны итоги переговоров

Верланов рассказал представителям Фонда о реформе ГФС

Архивное фото: Высшая квалификационная комиссия судей Украины / Facebook.

Процесс создания Государственной налоговой службы (ГНС) идет активно и динамично, новое ведомство зарегистрировано как юридическое лицо.

Об этом заявил глава ГНС Сергей Верланов на встрече с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ), информирует пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

Он сообщил на переговорах о приостановке создания Государственной таможенной службы (ГТС). При этом Верланов добавил, что уже утверждена предельная численность работников аппарата и территориальных органов ГНС и ГТС.

По его словам, следующими шагами реформы ГФС станет назначение работников в новом органе (не менее 30 процентов) и принятие Кабмином распоряжения о начале работы новой службы.

"До законодательного урегулирования вопроса налоговая милиция останется в составе Налоговой службы. Но в дальнейшем она должна быть отделена от ГНС, ведь Налоговая служба должна быть направлена на сервисное обслуживание плательщиков и предоставление им всесторонней помощи в выполнении обязательств по уплате налогов и сборов", – заявил Верланов.

Глава ГНС добавил, что ГФС будет обеспечивать функционирование в таможенном направлении до создания ГТС.

Напомним, в декабре 2018 года Кабмин принял решение о разделении ГФС на Налоговую и Таможенную службы, а в марте 2019-го правительство объявило конкурсы на руководителей этих служб.

23 апреля Министерство финансов сообщило, что Сергей Верланов победил в конкурсе по отбору руководителя ГНС. 8 мая Кабинет министров назначил его главой ведомства и уволил с должности заместителя министра финансов. По словам Верланова, новая служба заработает "потенциально 1 июля".

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28 мая с представителями миссии МВФ встретился президент Владимир Зеленский, глава Нацбанка Украины Яков Смолий и министр финансов Оксана Маркарова. Подробности смотрите в сюжете "Сегодня":

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