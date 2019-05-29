Глава новой Налоговой встретился с миссией МВФ: стали известны итоги переговоров
Верланов рассказал представителям Фонда о реформе ГФС
Процесс создания Государственной налоговой службы (ГНС) идет активно и динамично, новое ведомство зарегистрировано как юридическое лицо.
Об этом заявил глава ГНС Сергей Верланов на встрече с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ), информирует пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).
Он сообщил на переговорах о приостановке создания Государственной таможенной службы (ГТС). При этом Верланов добавил, что уже утверждена предельная численность работников аппарата и территориальных органов ГНС и ГТС.
По его словам, следующими шагами реформы ГФС станет назначение работников в новом органе (не менее 30 процентов) и принятие Кабмином распоряжения о начале работы новой службы.
"До законодательного урегулирования вопроса налоговая милиция останется в составе Налоговой службы. Но в дальнейшем она должна быть отделена от ГНС, ведь Налоговая служба должна быть направлена на сервисное обслуживание плательщиков и предоставление им всесторонней помощи в выполнении обязательств по уплате налогов и сборов", – заявил Верланов.
Глава ГНС добавил, что ГФС будет обеспечивать функционирование в таможенном направлении до создания ГТС.
Напомним, в декабре 2018 года Кабмин принял решение о разделении ГФС на Налоговую и Таможенную службы, а в марте 2019-го правительство объявило конкурсы на руководителей этих служб.
23 апреля Министерство финансов сообщило, что Сергей Верланов победил в конкурсе по отбору руководителя ГНС. 8 мая Кабинет министров назначил его главой ведомства и уволил с должности заместителя министра финансов. По словам Верланова, новая служба заработает "потенциально 1 июля".
28 мая с представителями миссии МВФ встретился президент Владимир Зеленский, глава Нацбанка Украины Яков Смолий и министр финансов Оксана Маркарова. Подробности смотрите в сюжете "Сегодня":
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