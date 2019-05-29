Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,41
29,55
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Глава новой Налоговой встретился с миссией МВФ: стали известны итоги переговоров

29 мая, 14:56

Верланов рассказал представителям Фонда о реформе ГФС

Архивное фото: Высшая квалификационная комиссия судей Украины / Facebook
Архивное фото: Высшая квалификационная комиссия судей Украины / Facebook.

Процесс создания Государственной налоговой службы (ГНС) идет активно и динамично, новое ведомство зарегистрировано как юридическое лицо.

Об этом заявил глава ГНС Сергей Верланов на встрече с представителями миссии Международного валютного фонда (МВФ), информирует пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

Он сообщил на переговорах о приостановке создания Государственной таможенной службы (ГТС). При этом Верланов добавил, что уже утверждена предельная численность работников аппарата и территориальных органов ГНС и ГТС.

По его словам, следующими шагами реформы ГФС станет назначение работников в новом органе (не менее 30 процентов) и принятие Кабмином распоряжения о начале работы новой службы.

"До законодательного урегулирования вопроса налоговая милиция останется в составе Налоговой службы. Но в дальнейшем она должна быть отделена от ГНС, ведь Налоговая служба должна быть направлена на сервисное обслуживание плательщиков и предоставление им всесторонней помощи в выполнении обязательств по уплате налогов и сборов", – заявил Верланов.

Глава ГНС добавил, что ГФС будет обеспечивать функционирование в таможенном направлении до создания ГТС.

Напомним, в декабре 2018 года Кабмин принял решение о разделении ГФС на Налоговую и Таможенную службы, а в марте 2019-го правительство объявило конкурсы на руководителей этих служб.

23 апреля Министерство финансов сообщило, что Сергей Верланов победил в конкурсе по отбору руководителя ГНС. 8 мая Кабинет министров назначил его главой ведомства и уволил с должности заместителя министра финансов. По словам Верланова, новая служба заработает "потенциально 1 июля".

Читайте также

28 мая с представителями миссии МВФ встретился президент Владимир Зеленский, глава Нацбанка Украины Яков Смолий и министр финансов Оксана Маркарова. Подробности смотрите в сюжете "Сегодня":


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ГНС, МВФ, Верланов, Государственная налоговая служба

Вы сейчас просматриваете новость " Глава новой Налоговой встретился с миссией МВФ: стали известны итоги переговоров". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый кредит или новая программа: о чем договорились МВФ и Зеленский

Сегодня, 08:16

Вопрос о следующем транше МВФ будет решать только после парламентских выборов

Итоги встречи Зеленского с миссией МВФ: появились новые подробности

Вчера, 20:54

Президент объяснил, почему распустил Раду

Глава миссии МВФ в Украине: Мы не видим препятствий для сотрудничества

Вчера, 20:25

Рон ван Роден прокомментировал досрочные выборы в Раду

Данилюк озвучил позицию команды Зеленского по дефолту

Вчера, 19:57

Секретарь СНБО подвел итоги переговоров президента с миссией МВФ

Стиль и модные образы Елены Зеленской

На картине Леонардо да Винчи обнаружили тайное послание

Как и когда сажать картофель в 2019 году

Тест на вербальный интеллект, который проходят только эрудиты

Смерть на тренировке. Молодой российский талант погиб

Эстония: РФ нападет на Беларусь, но при одном условии

У Зеленского пригрозили неожиданным ударом противникам Украины

Кучма обнаружил причину всех проблем украинской истории

​Ядерные испытания оставили след на дне океана

Lada Vesta расстроила немцев до слез: ругают очень сильно

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Ученые: 4 самые вредные каши. Все думают, что они полезные

Глава "Укравтодора": Через пять лет получим полноценный автобан

Сегодня, 07:38

Славомир Новак рассказал нам, где в стране самые плохие дороги, кто теперь дает деньги на их ремонт, почему надо погашать кредиты, которые не брали, и из-за чего вместо небольших ремонтов автотрасс приходится делать капитальные

Без жары, зато с ливнями и шквалами: какой будет погода в июне

Сегодня, 07:19

Начнется дождями, продолжится шквалами, закончится прохладой

Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летом

27 мая, 07:19

Работодатели охотятся на поваров, официантов и продавцов

Почему украинские полицейские не спешат искать грабителей

27 мая, 07:00

Гра­­бить на улицах стали даже в людных местах и средь бела дня

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Кравец оригинально поздравила Зеленского с победой на выборах
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь