Глава российского Минэнерго дал прогноз: что будет с нефтью

В РФ заявили, что в ближайшее время надежды на подорожание нефти мало

В ближайшее время не стоит ждать высоких цен на нефть, поскольку сейчас проходит затоваривание рынка. Такое заявление сделал глава Минэнерго России Александр Новак.

По его словам, рост нефтяных котировок зависит от двух факторов: скорости восстановления мировой экономики после кризиса и разгрузки переполненных нефтехранилищ.

"В ближайшее время значительного роста стоимости барреля ожидать не стоит из-за текущего затоваривания рынка. Балансировка может начаться во второй половине года вместе с восстановлением спроса на нефть по мере снятия ограничений и сокращения запасов за счет новой сделки ОПЕК++", — пояснил Новак.

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Он считает, что эффективность нового соглашения будет зависеть от того, начнет ли восстанавливаться мировая экономика после кризиса.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что американская эталонная марка нефти WTI продолжает стремительно дешеветь, упав еще более чем на 17%. Обвал происходит на фоне распродаж фьючерсов и нежелания инвесторов иметь в портфеле эти контракты в условиях усиливающего перепроизводства нефти.

Также мы писали о том, как скоро излишки нефти заполнят хранилища.

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