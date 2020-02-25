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Секретарь СНБО Данилов получил за месяц почти 100 тысяч гривен зарплаты

25 февраля, 14:31

Должностной оклад чиновника при этом не дотягивает и до 20 тысяч гривен

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов, который также возглавляет Национальный координационный центр кибербезопасности, по официальным данным, в январе 2020 года получил почти 100 тысяч гривен зарплаты и надбавок к ней. Об этом сообщили в СНБО, передают "Украинские новости".

Всего Данилову за январь-2020 начислено 99 935 гривен заработной платы. Из этой суммы должностной оклад составляет лишь 18 тыс. гривен. Еще столько же – надбавка за интенсивность труда. 52,2 тыс. гривен составила премия, 3,8 тыс. гривен – надбавка за выслугу лет и еще по 3,6 тыс. гривен каждая – надбавки за работу в условиях режимных ограничений и как эксперту по вопросам тайн. 755 гривен составила индексация.

Из общей суммы вычтено 18 тыс. гривен налога и 1,5 тыс. военного сбора. То есть Данилов заплатил в качестве налогов больше, чем составляет его должностной оклад.

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Кроме того, стало известно, что начисленная зарплата первого замсекретаря СНБО Михаила Коваля за январь составила 83 тыс. гривен, а заместителей Сергея Демедюка и Сергея Кривоноса – 76,5 тыс. и 73,6 тыс. соответственно. После выплаты налогов и сборов Коваль получил 81,8 тыс. гривен, Кривонос – 72,5 тыс., а Демедюк – 61,6 тыс. гривен.

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Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов дал эксклюзивное интервью телеканалу "Украина 24". Речь, в том числе, шла о наступлении боевиков на Донбассе. Смотрите полное видео:

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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