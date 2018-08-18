Глава Укрдоринвеста рассказала, что влияет на состояние качества дорог

Не хватает подрядчиков, которые могли бы качественно и в срок освоить большие объемы инвестиций

В Украине качество дорог очень портится из-за проезда перегруженных автомобилей. Об этом в интервью для ZN.UA заявила глава Укрдоринвеста Елена Криворучко.

Она уверена, что "одним лишь увеличением объемов средств, направляемых на ремонт дорог, вопрос не решить до тех пор, пока мы не устраним причины того, почему наши дороги требуют ежегодного ремонта".

"В этом году необходимо освоить порядка 25 млрд грн, ориентированных на дороги государственного значения, и освоено уже около 50%", - подчеркнула Елена Криворучко.

По ее мнению, это хороший показатель.

Глава Укрдоринвеста также заявила, что, сегодня не хватает подрядчиков, которые могли бы качественно и в срок освоить большие объемы инвестиций.

"На сколько бы мы ни увеличили финансирование дорожной отрасли, даже в перспективе пяти лет стабильного выделения средств мы не получим принципиального улучшения качества дорог по ряду других причин. На сегодняшний день у нас банально нет такого количества подрядчиков, которые могли бы качественно и в срок освоить большие объемы инвестиций", — отметила руководитель Укрдоринвеста.

Напомним, в Харьковской области идет масштабный ремонт дорог – осуществляется ремонт как государственных магистралей, так и местных дорог.

Также мы писали о том, что с 2019 года дороги в Украине будут ремонтировать с 10-летней гарантией. Пока что в этом году подрядчики ремонтируют дороги с пятилетней гарантией, со следующего года гарантия будет в два раза больше.

Ранее правительство заявило, что ужесточит контроль за ремонтом дорог.