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Глава Всемирного банка объяснил, что ему пообещал Зеленский

26 августа, 10:54

Малпасс рассказал, какие реформы являются ключевыми для привлечения инвесторов

Встреча Владимира Зеленского с делегацией Всемирного банка

Встреча Владимира Зеленского с делегацией Всемирного банка / Фото: Офис Президента Украины

Президент Группы Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс после встречи с Владимиром Зеленским объяснил, как Украине привлечь инвесторов, и сформулировал основные экономические задачи для нашей страны, которые ему пообещал выполнить украинский президент. Об этом Малпасс написал в колонке для Financial Times.

По мнению главы ВБ, в первую очередь Украине следует озаботиться обеспечением конкуренции. Кроме того, нужно решить проблему госпредприятий и создать прозрачный рынок земли. По словам Мелпаса, Зеленский во время встречи с ним пообещал ему провести анбандлинг "Нафтогаза", демонополизировать экономику и государственные предприятия, а также уважать независимость Национального банка (НБУ).

"Критически важным шагом является привлечение крупных инвестиций. Для этого Украине потребуется разрешить рыночную конкуренцию, ликвидировать монополии и укрепить верховенство права. Государственные предприятия присутствуют почти в 30 секторах экономики и занимают значительную долю рынка более чем на половине рынков, где работают", – написал Малпасс.

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Кроме того, по его мнению, Украине необходимо более эффективное финансовое посредничество для увеличения инвестиций частного сектора, а также усиленный надзор за государственными банками.

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"Количество неработающих кредитов в украинских государственных банках более 50%. Необходим надежный надзор за госбанками", - подчеркнул глава ВБ.

Напомним, кроме Зеленского с Малпассом встретились глава НБУ Яков Смолий и его первая земестительница  Екатерина Рожкова. С президентом Группы ВБ они обсудили перспективы дальнейшего укрепления украинского финансового сектора.

Украинская власть также "сверила часы" с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР):

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НБУ Зеленский Всемирный банк рынок земли реформы анбандлинг Малпасс

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