Главе "Нафтогаза" выписали два штрафа на общую сумму более 8 млрд грн

Коболев отметил, что реальной причиной штрафов стал отказ украинской компании оплачивать газ, который "Газпром поставлял в т.н."Л/ДНР"

Главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву выписали два штрафа на сумму 7 млрд и 1,3 млрд грн. Такое решение приняла Энергетическая таможня Государственной фискальной службы – фотокопии документов об административном взыскании Коболев обнародовал на своей странице в Facebook.

"То есть я (как физическое лицо) должен уплатить 8,3 млрд грн "не позднее пятнадцати дней". Основание, указанное в тексте постановления, – "не обеспечил возможность предоставления дополнительной таможенной декларации с полным пакетом товаросопроводительных документов", – рассказал глава "Нафтогаза".

При этом, по словам Коболева, настоящая причина штрафов – в отказе "Нафтогаза" оформлять и оплачивать газ, который "Газпром" поставлял на оккупированные территории в ОРДЛО.

"Именно поэтому мы до сих пор и не можем предоставить весь пакет документов, поскольку не будем платить за газ, который не заказывали и не потребляли, но на котором настаивает "Газпром", – объяснил глава "Нафтогаза".











Как сообщалось, ранее появилась информация о том, что "Газпром" признал поставки газа боевикам на Донбасс безоплатными. Причин изменения своей позиции по этому вопросу российская компания не озвучивала.

Ранее стало известно, что НАК "Нафтогаз Украины" не будет платить России за газ, который "Газпром" с 2015 года поставляет на временно оккупированные территории Донбасса. Такое решение принял Стокгольмский арбитраж, рассматривая газовый спор по контракту 2009 года на поставки газа.