"Главная тема. Выбор": Тимошенко рассказала о "миллионных переводах" Коболева маме в США

100% поставок газа украинцам осуществляются монопольно, о рынке вообще речь не идет, говорит нардеп

Фото: Facebook

"Главная тема. Выбор": Тимошенко рассказала о "миллионных переводах" Коболева маме в США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/713/daf/5c4713daf0473.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/713/daf/5c4713daf0473.jpg 2019-03-09T09:41:30+02:00 Экономика 100% поставок газа украинцам осуществляются монопольно, о рынке вообще речь не идет, говорит нардеп

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев якобы переводит маме в США "миллионные счета". Она сделал это в эфире ток-шоу "Главная тема. Выбор" на канале "Украина" с ведущими Еленой Кот, Анна Пановой, Олегом Панютой.

"Если средняя рентабельность в мире на успешный бизнес сегодня составляет 10% прибыли, то 30% прибыли на развитие отрасли (газа. – Ред.) – более, чем достаточно. А что касается г-на Коболева, который сегодня возглавляет НАК "Нафтогаз" и говорит о 250 долларах за тысячу кубических метров газа, то скажу, что они сегодня вложили туда его зарплату, которая составляет 2 миллиона в месяц. Это не европейская зарплата для большой компании, это большая коррупция в последних копейках, которые люди платят за газ. Кроме того, они закладывают в 5-6 раз дороже, что потребляет "Укргаздобыча", откаты, наценки и переводы в десятки миллионов долларов маме Коболева в Америку от доходов, которых не существует", – заявила кандидат в президенты Юлия Тимошенко в эфире ток шоу "Главная тема. Выбор".

По ее словам, в Украине "не существует рынка газа, а потому не может существовать рыночной цены":

"Сегодня газ, по сути, сюрреализм. Дело в том, что 100% поставки газа населению Украины осуществляется монопольно, о рынке вообще речь не идет. Когда монопольный рынок, то цена устанавливаются регулирующим органом".

Как сообщалось, командой проекта запланированы девять выпусков и спецмарафон 31 марта в ночь выборов.

Напомним, гостями прошлых выпусков ток-шоу "Главная тема. Выбор" стали министр внутренних дел Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, Юрий Вилкул и Юлия Тимошенко.

Смотрите ток-шоу "Главная тема. Выбор" с Еленой Кот с 22 февраля по пятницам в 21:00!

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