Главные события в Украине и мире: 28 февраля

ОБЩЕСТВО

7 раз за прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр штаба АТО.

97 населенных пунктов в 11 областях были обесточены в ночь с 27 на 28 февраля вследствие срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП при осложнении погодных условий (сильный снег, порывы ветра).

Первой концессионной автодорогой станет дорога от Львова до украинско-польской границы, сообщил Славомир Новак, руководитель "Укравтодора".

Первым семи объединенным территориальным общинам Кабинет министров передал земли сельскохозяйственного назначения за пределами населенных пунктов. Ожидается, что весь процесс такой передачи будет завершен до конца текущего года.

500 тыс. граждан Украины уже воспользовалось безвизовым режимом с Европейским союзом с начала его введения – об этом сообщил президент Петр Порошенко.

Шесть украинских вузов вошли в мировой рейтинг QS World University Rankings. Возглавили нынешний рейтинг Массачусетский технологический институт, Стэнфордский и Гарвардский университеты. Эти же вузы возглавляли и прошлогодний рейтинг. Украинские вузы не попали даже в 300 лучших. Самая высокая позиция у Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, за ним Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Также в рейтинг вошли КПИ им. Игоря Сикорского, Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", Донецкий национальный университет им. Стуса и Сумской государственный университет.

Сократилось на 6 млрд кубометров годовое потребление газа по таким категориям потребителей, как бюджетные учреждения, теплокоммунэнерго и население газа. Об этом на заседании правительства сообщил глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук.

57 законов за два года должна принять Верховная Рада в сфере исполнения наших обязательств по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом во время презентации дорожной карты приоритетных законопроектов в сфере евроинтеграции Украины заявил председатель парламента Андрей Парубий.

ЭКОНОМИКА

26,94 грн за доллар такой официальный курс установил Национальный банк на 28 февраля. Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 4 копейки. Сегодня курс доллара на межбанке в продаже понизился на 10 копеек – до 26,82 грн, в покупке – понизился на 10 копеек, до 26,79 грн.

1 млрд евро по неофициальной информации составит объем программы Европейской комиссии по макрофинансовой помощи Украине. Решение об ее открытии было принято 28 февраля.

75% чистой прибыли предприятия с государственной долей обязаны направить на выплату дивидендов за 2017 год – такое решение принял Кабинет министров. Норматив, установленный для распределения прибыли за 2016 год, составлял 50%.

До 115 млн куб. м в сутки Украина из-за усилившихся в последние дни февраля морозов увеличила отбор газа из подземных хранилищ. Как сообщили в ПАО "Укртрансгаз", суточное потребление газа в стране возросло до 200 млн куб. м, что почти на треть выше, чем в последний день февраля прошлого года. В то же время запасы в хранилищах по состоянию на утро 28 февраля составляют 10,1 млрд куб. м, что на 18% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

47,9 млрд грн составил дефицит государственного бюджета Украины в 2017 году, что на 22,4 млрд грн меньше, чем в 2016 году. Плановый дефицит на 2017 год был 80,89 млрд грн. Фактический дефицит госбюджета в 2016 году составил 70,13 млрд грн.

На 478,7 млрд грн правительство в 2017 году привлекло государственные заимствования, что в 1,5 раза выше показателя за 2016 год. Получено 103,4 млрд грн внешних заимствований в результате совместных проектов с международными финансовыми организациями, выпуска облигаций внешнего госзайма и кредитов. Внутренние заимствования на 375,3 млрд грн получены в результате репрофайлинга ОВГЗ в собственности Национального банка и выпуска новых ОВГЗ. Нна погашение госдолга было направлено 363,5 млрд грн, на обслуживание – 110,5 млрд грн.

На 80,5 млн долларов в 2,4 раза больше, чем в 2016 году Нидерланды закупили украинского мяса в прошлом году. Эта страна впервые стала лидером по этому показателю.

МИР

24 млн евро Европейская комиссия выделяет Украине в качестве гуманитарной помощи пострадавшим от конфликта на востоке Украины. Соответствующее решение было принято в Брюсселе 28 февраля.

На уровне 3,9% в 2018-2019 годах Международный валютный фонд ожидает роста мировой экономики. Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. По ее словам, несмотря на то что глобальная экономика демонстрирует устойчивый рост, усилились риски торговых споров, нормализации монетарной политики и технологических перемен, поскольку произошли "изменения экономического ландшафта".

Нововведения в регламентах Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые вступят в силу с сезона 2018/2019, представил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Отныне в групповой этап Лиги чемпионов прямые путевки получат 26 команд (раньше было 22), а еще шесть участников (раньше – 10) определятся в ходе квалификации.