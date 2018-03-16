Хищение 17 млн грн из "Ощадбанка": появились подробности

Сегодня, 15:40

Чиновник госбанка проводил махинации во время операций с облигациями внутреннего государственного займа

В &quot;Ощадбанке&quot; топ-менеджер расхищал средства
В "Ощадбанке" топ-менеджер расхищал средства. Автор фото: Виталий Лазебник, "Сегодня"

Директору казначейства "Ощадбанка" объявлено подозрение в злоупотреблениях, в результате которых финансовому учреждению было нанесено почти 17 миллионов гривен убытков. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба города Киева.

"Киевской местной прокуратурой №6 совместно с ГУ КЗЭ Службы безопасности Украины сообщено о подозрении директора казначейства АО "Ощадбанк", злоупотребления которого нанесли финансовому учреждению почти 17 млн гривен убытков", – говорится в сообщении.

Как отмечается, досудебным расследованием установлено, что чиновник госбанка во время операций с облигациями внутреннего государственного займа, принадлежащих "Ощадбанку", наладил преступную схему завладения банковскими средствами.

Так, через посредников служащий отчуждал указанные облигации себе и другим физическим лицам, а полученные от выплаты дохода по облигациям денежные средства присваивал лично и перечислял вышеупомянутым физическим лицам.

Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ совместно с прокуратурой в рамках комплекса мер по защите критической инфраструктуры в банковской сфере разоблачили топ-менеджера "Ощадбанка" на хищении денег государственного учреждения. По заключению экспертизы, из-за действий топ-менеджера государственному банку нанесен ущерб в размере 16,7 млн грн.

Банкиру сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Ранее СБУ сообщила, что запорожский налоговик попался на внушительной взятке.
Ощадбанк, прокуратура, облигации, хищение

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Источник:

"Сегодня"

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