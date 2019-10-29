Главу энергокомитета Рады обвинили в давлении на АМКУ и НКРЭКУ в интересах ферросплавных заводов

Главу АМКУ планируют вызвать на заседание Верховной Рады для заслушивания отчета

Андрей Герус / Фото: president.gov.ua

Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус давит на Антимонопольный комитет и НКРЭКУ для лоббирования интересов владельцев ферросплавных заводов.

Об этом написал народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook.

Кучеренко отмечает, что главная сфера интересов Геруса – "война с ДТЭК и лоббирование интересов владельцев ферросплавных заводов".

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"Основная сфера интересов руководства – война с ДТЭК и лоббирование интересов владельцев ферросплавных заводов плюс лоббирование интересов председателя правления Нафтогаза Коболева с целью "анбандлинга" по своей схеме. Давление на НКРЭКУ и АМКУ с целью их парализации и обслуживание вышеуказанных "плановых" задач", - написал Кучеренко.

Он также сообщил, что главу АМКУ планируют вызвать на заседание Верховной Рады для заслушивания отчета (соответствующий проект постановления Герус зарегистрировал недавно в парламенте – №2306), однако в реальности это является элементом давления на руководство АМКУ.

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"Для "устрашения" готовится вызов на ковер главы АМКУ, но претензии исключительно в сфере вышеуказанных задач. О схемах Нафтогаза и Укрнафты там речь точно не идет", - написал Кучеренко.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, чем грозит разрешение Геруса на импорт электроэнергии из России.

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