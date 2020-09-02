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Глобальный рейтинг инноваций: Украина заняла 45-е место и снова обошла Россию

2 сентября, 21:41

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Украина вошла в ТОП-3 инновационных экономик стран из группы с нижним средним доходом

Украина заняла 45-е место в глобальном рейтинге инноваций, улучшив свой прошлогодний результат на два пункта, о чем говорится в докладе Global Innovation Index за 2020 год.

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Основой для составления рейтинга служит "глобальный индекс инноваций", учитывающий такие параметры, как исследования, человеческий капитал, институты, инфраструктура, развитие бизнеса, знания и технологии, креативность. В общей таблице, насчитывающей 131 государство,Украина в 2020 году заняла 45-е место (между Таиландом и Румынией, Россия занимает 47-е место).

Вместе с тем, по ряду отдельных показателей индекса Украина находится на более высоких местах. Это в частности, формирование знаний (39) и развитие высшего образования (32).

Неплохо у нас с онлайн-креативностью (39), исследованиями и развитием (44), а также торговлей, конкуренцией и масштабами рынка (45).

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В то же время Украине есть куда стремиться в вопросах регулятивной среды (76), информационных и коммуникационных технологий (82), государственных институтов (93), инфраструктуры (94), креативных товаров и услуг (95), а также экологической устойчивости (99).

На первое место в рейтинге в этом году авторы доклада поставили Швейцарию. За ней следуют Швеция, США, Великобритания и Нидерланды.

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Кроем того, Украина вошла в ТОП-3 из 29 инновационных экономик стран из группы с нижним средним доходом (до 6000 долларов), разместившись между Вьетнамом и Индией.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко прокомментировал новый рейтинг.

"Украина демонстрирует общий рост в рейтинге инновационного индекса и в субиндексах. Мы получили +20 позиций в образовании и +10 в R&D. Украина также сохранила втрое место среди стран с доходом ниже среднего", – сообщает "Урядовый портал".

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Сайт "Сегодня" сообщал, что в рейтинге Global Finance 2020 Украина обошла Россию в списке наиболее технологически развитых стран. Из 67 стран наше государство заняло 44-е место, Россия расположилась двумя пунктами ниже.

Напомним, в 2013 году Украина находилась в восьмом десятке стран мира по уровню инноваций. А в 2017-м уже вошла в ТОП-50 Global Innovation Index.

Напомним, ранее новости "Сегодня" объясняли, как в Украине обстоят дела с "оптимизацией школ":

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рейтинг инновации Global Innovation Index

Источник: Сегодня

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