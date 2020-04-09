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Глубокая яма: из-за коронавируса мир рискует потерять 5 трлн долларов

9 апреля, 09:25

Ксения Капустинская

Падение экономик будет недолгим, но последствия затянутся, считают аналитики

Пока европейские страны уже отчитываются о падении ВВП на фоне распространения коронавируса, аналитики JPMorgan подсчитали: суммарный ущерб для мировой экономики составит 5,5 трлн долларов. Это больше, чем годовой объем производства, например, в Японии, пишет Bloomberg.

Последствия пандемии мир будет "разгребать" в течение двух лет, считают на Уолл-стрит.

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"Мир вступает в самую глубокую рецессию в мирное время с 1930-х годов. Вирус вынудил правительства потребовать закрытия предприятий <...> Хотя сам спад, согласно прогнозам, будет кратковременным, экономикам потребуется время, чтобы наверстать упущенное. Даже при беспрецедентных уровнях монетарного и фискального стимулирования [мировой] ВВП вряд ли вернется к докризисной тенденции как минимум до 2022 года", – полагают эксперты.

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Эксперты JPMorgan также отмечают, что в развитых странах будет наблюдаться экономический спад, сравнимый с теми, что были в 2008-2009 годах и 1974-1975 годах.

Напомним, из-за коронавируса по состоянию на конец марта в США остались без работы 3,5 млн человек. Итог первой недели апреля – в Америке уже 10 млн безработных. В Европе впервые за 22 года наблюдений упал до критической отметки PMI – индекс деловой активности. О том, что делать в такой ситуации Украине, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Обвал рынков

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