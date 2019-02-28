Год после победы в Стокгольме: "Нафтогаз" отчитался о взысканиях активов "Газпрома"

Процесс принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража проходит в нескольких юрисдикциях

Фото: "Нафтогаз Украины" / Facebook.

Год после победы в Стокгольме: "Нафтогаз" отчитался о взысканиях активов "Газпрома" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/81e/887/5c781e887898c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/81e/887/5c781e887898c.png 2019-02-28T19:23:00+02:00 Экономика Процесс принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража проходит в нескольких юрисдикциях

НАК "Нафтогаз Украины" взимает активы российского "Газпрома" через процесс принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража в нескольких юрисдикциях – Нидерландах, Великобритании, Швейцарии, США, а недавно – и в Люксембурге. Об этом сообщается на странице украинской компании в Facebook.

"В ближайшее время возможны процессы и в других странах. Международная судебная система медленная, но верная", – говорится в сообщении украинской компании в Facebook.

"Нафтогаз" напомнил, что сегодня исполнился год со дня вынесения решения Стокгольмского арбитража в пользу украинской стороны.

"Наши арбитражные процессы с "Газпромом" в 2014–2018 – самые большие в мировой истории среди коммерческих компаний по сумме претензий. Если бы мы не пошли в суд или нам не удалось отстоять свою позицию, мы могли бы потерять 94,7 млрд долларов, или 177 тыс. грн в пересчете на каждую украинскую семью", – отметили в компании.

В "Нафтогазе" добавили, что Украина не должна платить эту сумму, а "Газпром", наоборот, обязан выплатить 4,6 млрд долларов компенсации по транзитному контракту.

"Мы уже получили газ на сумму 2,1 млрд долларов", – отметили в компании.

"Нафтогаз" также анонсировал "хорошие новости по другому арбитражному процессу", но пообещал их раскрыть позже.

Инфографика: "Нафтогаз Украины"

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской 4,63 млрд долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен был доплатить Украине 2,56 млрд долларов.

"Газпром" платить отказался и заявил, что приступает к процедуре расторжения контрактов с "Нафтогазом", так как теперь считает их невыгодными. Но, чтобы расторгнуть договоры без согласия украинской стороны, требуется судебное вмешательство.

В январе 2019 года состоялся очередной раунд министерской встречи между Украиной, РФ и Евросоюзом по газу. Киев надеется провести следующую встречу в марте-апреле:

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