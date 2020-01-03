Одно заявление вместо 37 форм: в Украине заработала услуга єМалятко

/ Фото: Facebook

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о начале внедрения комплексной услуги єМалятко, которая, по его словам, значительно упростит жизнь новоиспеченных родителей.

Как сообщил глава правительства на своей странице в Facebook, запуск программы происходит во исполнение указа главы государства.

"Сегодня в Харьковском городском перинатальном центре родители новорожденного ребенка впервые получили бы шесть необходимых услуг только по одному заявлению. При таком условии им не пришлось заполнять 37 форм и тратить кучу времени на хождение по кабинетам. Сделали они это за несколько минут в самом центре", - подчеркнул он.

Гончарук отметил, что до конца января подобная услуга станет возможной еще в 10 украинских городах: Киеве, Днепре, Одессе, Запорожье, Ровно, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе.

"Как єМалятко упрощает жизнь новоиспеченным родителям? Вместо бюрократических схематозов в десятках инстанций и длиннющих очередях будет работать одно-единственное заявление, по которому родители смогут получить десять услуг прямо в родильном доме или онлайн на сайте "Дія", – отметил премьер.

Кроме того, глава правительства перечислил услуги, которыми можно будет воспользоваться родителям новорожденных.

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1 – Государственная регистрация рождения ребенка;

2 – Регистрация места проживания рожденного ребенка;

3 – Назначение помощи при рождении ребенка;

4 – Регистрация новорожденного ребенка в электронной системе здравоохранения;

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5 – регистрация рожденного ребенка в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов;

6 – Получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

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7 – Определение происхождения новорожденного, родители которого не находятся в браке между собой;

8 – Определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;

9 – Присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;

10 – Назначение помощи многодетным семьям.

"Это абсолютно уникальная история для Украины. Родители с момента рождения ребенка будут тратить больше времени на его воспитание вместо длительного оформления разных пакетов документов", – резюмировал Гончарук.

Напомним, ранее глава Кабмина Алексей Гончарук поздравил сограждан с приходом нового, 2020 года. Он с членами правительства записал короткое видеообращение, в котором напомнил, чем страна жила в прошедшем 2019 году и чего ждет от года грядущего.

Ранее с новогодним обращением к украинцам выступил президент Владимир Зеленский . Также сообщалось, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков поздравил украинцев с Новым годом .

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