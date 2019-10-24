Алексей Гончарук и Нефедов в Черновицкой области / Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал месяц на исправление ситуации с контрабандой на таможне. Об этом он заявил во время совещания в Закарпатской таможне, передает пресс-служба правительства.

Как сообщается, в рамках рабочей поездки в Черновицкую область совместно с председателем Государственной таможенной службы Максимом Нефедовым глава правительства также посетил пункт пропуска "Порубное" на границе с Румынией.

"Мы постоянно получаем жалобы от бизнеса о проблемах на таможенных границах. Приехал проинспектировать лично. Подготовились хорошо, ни одной машины на осмотре, даже очередь маленькая на подъезде. И водителей проинструктировали, говорят, что стоят где-то по два часа не более. Хотя не на камеру они рассказывают, что 5 суток", - сказал Гончарук.

Решить проблему постоянных очередей на таможнях могли бы сканеры для проверки содержимого проходящих таможенный контроль автотранспортных средств, но ни одно из четырех закупленных еще год назад устройств не работает.

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"Чтобы запустить в работу сканер нужно подписать пару бумаг. Не понимаю, почему до сих пор не сделано. Это саботаж", - сказал Гончарук.

Он также отметил, что в прошлом году были выделены деньги на реконструкцию подъездных путей к вышеупомянутому пункту пропуска, однако куда были потрачены выделенные на эти цели средства неизвестно, так как сами пути не восстановлены.

"За время эксперимента по финансированию реконструкции дорог таможней в спецфонд Черновицкой области были направлены средства из дорожного фонда. Это миллионы гривен. Однако подъездные пути так и не отремонтировали. Я попрошу генпрокурора разобраться с этой ситуацией, чтобы виновные в хищении бюджетных средств были наказаны", – сказал премьер.

Кроме того, по его словам, через месяц должна заработать Буковинская таможня, а ее помещение даже не принадлежит государству. В связи с этим он поручил начальнику Главного управления Фискальной службы в Черновицкой области Виталию Скворцову, мэру города Алексею Каструку и и.о. губернатора области Михаилу Павлюку за неделю найти помещение, где можно будет разместить таможню и всю необходимую таможенную инфраструктуру.

Кроме того, премьер-министр поручил прокурору Черновицкой области Олегу Соболю усилить борьбу с таможенными правонарушениями.

"Обращаюсь к представителям всех правоохранительных органов – или вы прекращаете "крышевать" контрабанду, или вам нечего делать на ваших должностях. И господин прокурор в числе первых", – подчеркнул глава правительства.

Напомним, Кабинет министров утвердил региональную структуру Государственной таможенной службы (ГТС), в которой количество таможен сократится на десять – до 16.

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