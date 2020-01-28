Амбициозная цель для Украины: о чем Гончарук договаривается с ЕС

У Европы давно готовы планы по улучшению экологической обстановки, но Киев хочет синхронизироваться с ними

/ Фото: Кабинет министров Украины

Украина предложила Европейскому Союзу, который объявил войну продукции из пластика, разработать общую дорожную карту по реализации экологических программ. Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гончарук по итогам встречи с вице-президентом Европейской комиссии по вопросам "Европейского зеленого соглашения" Франсом Тиммермансом.

"Программа правительства предусматривает амбициозную цель – через пять лет Украина будет отвечать критериям членства в ЕС. Именно поэтому важно синхронизировать политику со странами-членами ЕС, в частности, и в рамках "Европейского зеленого соглашения", – отметил премьер в Тelegram-канале.

Глава Кабмина подчеркнул важность этого документа и цель ЕС к 2050 году сделать Европу первым континентом, экономика которого не уничтожает природу. Гончарук предложил Тиммермансу начать диалог по развитию общей дорожной карты в этом направлении.

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"Украина готова стать неотъемлемой частью этой истории успеха", – добавил он.

По его словам, Украина рассматривает амбициозные цели.

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"Наша амбиция – трансформировать страну в сильную конкурентную экономику с энергоэффективной промышленностью, высокоразвитой инфраструктурой и достойным уровнем жизни для людей", – сказал Гончарук.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в начале января во Франции запретили торговать пластиковой посудой. Запрета избежали только те товары, которые содержат не менее 50% экологических материалов.

Напомним, многие страны ЕС в течение нескольких лет должны полностью отказаться от использования одноразовых изделий из этого материала. Соответствующее решение Совет Европейского союза принял еще в мае 2019 года, и отдельные торговые сети, в частности в Чехии, уже начали постепенно переходить в "безпластиковую" эру.

Также мы писали о том, что в немецком городе Вильгельмсхафене построили дом, живя в котором можно не платить за коммунальные услуги. При этом отопление, свет и горячую воду здесь получают вполне легально.

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