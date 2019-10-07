Гончарук назвал приоритеты в работе Кабмина

Четыре приоритета в работе Кабинета министров – приватизация госпредприятий, открытие рынка земли, демонополизация энергетического рынка и развитие инфраструктуры. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на встрече с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, сообщает 7 октября пресс-служба правительства.
"В планах правительства на ближайшие пять лет – восстановить 24 тыс. км дорог, построить пять морских портов и 15 аэропортов", – сказал он, добавив, что для украинской власти важна также реформа судебной системы.
Гончарук подчеркнул, что впервые в истории Украины европейская и евроатлантическая интеграция внедрены в Программу деятельности правительства. По его словам, документ предусматривает цели и определяет четкие показатели их успешного выполнения.
В свою очередь Ринкевичс заявил, что Латвия будет оставаться стратегическим партнером Украины в контексте европейской интеграции. Он положительно отметил готовность министра юстиции и генерального прокурора активно заниматься защитой прав и интересов иностранных инвесторов и создавать благоприятные условия ведения бизнеса в Украине.
Он также заверил, что Латвия продолжит осуществлять программы лечения и реабилитации украинских военнослужащих, в частности, тех, которые находились в российском плену.
Новости "Сегодня" писали, что 4 октября Верховная Рада утвердила Программу деятельности правительства на пять лет.
Кроме того, после утверждения Кабмином законопроекта о рынке земли у украинских фермеров возникло немало вопросов. "Сегодня" узнали, каким власть видит будущий рынок земли и чего боятся малые фермеры:
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