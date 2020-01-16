Гончарук назвал два приоритета в финансовой сфере: детали

Встреча Владимира Зеленского с Кабмином / Фото: Официальный сайт президента Украины

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал две приоритетные задачи правительства в финансовом секторе. Об этом глава Кабмина рассказал во время презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года в Киеве.

По словам Гончарука, правительство в финсекторе имеет две приоритетные задачи: дешевые кредиты, первым шагом к которым будет запуск кредитной программы для малого бизнеса с 1 февраля, и расширение доступности финансовых услуг, что позволит увеличить этот рынок.

"Увеличить рынок, привлечь максимальное количество людей – это задача номер два", – отметил он.

Также Гончарук рассказал, что правительство хорошо понимает, что делает, и у правительства есть план.

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"Мы хорошо понимаем, что делать. У нас есть план. И о его небольшой части мы сегодня будем говорить очень подробно и профессионально", – сказал он.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство предусмотрело 2 млрд грн для обеспечения старта кредитования малого и среднего бизнеса под 5-9%, а Верховная Рада поддержала это предложение.

При этом Кабмин пообещал защитить предпринимателей от тех, кто вымогает деньги под предлогом предоставления "крыши".

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Напомним, глава правительства объяснил принцип работы новой госпрограммы. По его словам, предусматривается выдача кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых, если предусматривается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места, под 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но с возможностью снизить ее на 0,5 процентного пункта за каждого нового работника), и под 9% годовых – для работающего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн.

Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

Немецко-украинский фонд станет площадкой для программы кредитования бизнеса. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, этот фонд передали в управление Министерству финансов, а контролировать его работу будет Национальный банк.

Сайт "Сегодня" писал о том, что учетная ставка в Украине, которая сейчас составляет 13,5%, может снизиться до 8% уже в 2020 году.

Доступные кредиты для малого и среднего бизнеса являются первым этапом объявленной президентом Владимиром Зеленским госпрограммы "Возвращайся и оставайся":

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