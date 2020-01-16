Гончарук назвал два приоритета в финансовой сфере: детали

Премьер-министр Алексей Гончарук назвал две приоритетные задачи правительства в финансовом секторе. Об этом глава Кабмина рассказал во время презентации Стратегии развития финансового сектора до 2025 года в Киеве.
По словам Гончарука, правительство в финсекторе имеет две приоритетные задачи: дешевые кредиты, первым шагом к которым будет запуск кредитной программы для малого бизнеса с 1 февраля, и расширение доступности финансовых услуг, что позволит увеличить этот рынок.
"Увеличить рынок, привлечь максимальное количество людей – это задача номер два", – отметил он.
Также Гончарук рассказал, что правительство хорошо понимает, что делает, и у правительства есть план.
"Мы хорошо понимаем, что делать. У нас есть план. И о его небольшой части мы сегодня будем говорить очень подробно и профессионально", – сказал он.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство предусмотрело 2 млрд грн для обеспечения старта кредитования малого и среднего бизнеса под 5-9%, а Верховная Рада поддержала это предложение.
При этом Кабмин пообещал защитить предпринимателей от тех, кто вымогает деньги под предлогом предоставления "крыши".
Напомним, глава правительства объяснил принцип работы новой госпрограммы. По его словам, предусматривается выдача кредитов в размере до 1,5 млн грн сроком на 5 лет под 5% годовых, если предусматривается выручка до 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места, под 7% годовых – для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новых рабочих мест (но с возможностью снизить ее на 0,5 процентного пункта за каждого нового работника), и под 9% годовых – для работающего бизнеса с выручкой 25-50 млн грн.
Сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.
Немецко-украинский фонд станет площадкой для программы кредитования бизнеса. Как сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины, этот фонд передали в управление Министерству финансов, а контролировать его работу будет Национальный банк.
Сайт "Сегодня" писал о том, что учетная ставка в Украине, которая сейчас составляет 13,5%, может снизиться до 8% уже в 2020 году.
Доступные кредиты для малого и среднего бизнеса являются первым этапом объявленной президентом Владимиром Зеленским госпрограммы "Возвращайся и оставайся":
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