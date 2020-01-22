Гончарук назвал три главных стратегии для привлечения инвестиций в Украину

Алексей Гончарук / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Премьер-министр Алексей Гончарук, который отправился на форум в Давос, назвал три главные стратегии, которые позволят привлечь больше инвестиций в Украину. Об этом он рассказал в спецвыпуске The Report Company в сотрудничестве с Newsweek, передает пресс-служба правительства.

"Во-первых, нужно укрепить верховенство права. Как и в других постсоветских странах, у нас существуют группы влияния, которые использовали судебную систему как оружие в своих войнах друг против друга. Эти группы вооружали суды. Следовательно, установление верховенства права является необходимым условием привлечения инвестиций в Украину", – сказал он.

Гончарук подчеркнул, что считает судебную реформу главной задачей, и "мы готовы ее выполнить".

Еще одним компонентом улучшения инвестиционного климата, по словам премьера, является наличие инфраструктурных проектов, в частности, на основе государственно-частного партнерства.

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"Мы готовы предложить нашим международным партнерам набор очень интересных инфраструктурных проектов. Мы считаем, что несколько весомых завершенных проектов смогут направить правильный меседж наружу. Только за два месяца работы правительства мы уже успели провести закон о государственно-частном партнерстве (ГЧП), и это только начало", – сказал он.

Третья составляющая – муниципальные проекты, в которых эффективные громады должны стать реальными агентами изменений.

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"В ближайшее время мы завершим реформу децентрализации и к следующему году мы планируем, что у нас будут муниципалитеты и громады, способные привлекать инвесторов на благоприятных условиях", - сказал он.

Алексей Гончарук также отметил, что глобальными принципами являются верховенство права, качественный бизнес-климат в широком смысле и снижение существующей бюрократической волокиты.

Второй уровень – это государственные инфраструктурные проекты.

И третий уровень – громады как агенты изменений.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал, что с 1 февраля 2020 года начнет работу программа по поддержке малого и среднего предпринимательства. Она предусматривает доступное кредитование под 5-9% годовых и является первым этапом объявленной президентом Владимиром Зеленским госпрограммы "Возвращайся и оставайся":

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