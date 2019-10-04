Гончарук назвал важную задачу по рынку земли

Алексей Гончарук. Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Кабинет министров ставит перед собой задачу запустить в 2020 году рынок земли в Украине. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на встрече с бизнесом.

"Наше правительство будет максимально работать над тем, чтобы рынок земли в следующем году появился", – сказал он.

Новости "Сегодня" писали, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенков феврале-2019.

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25 сентября Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

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Гончарук отметил, что это первый проект закона из пакета по земельной реформе. По его словам, еще ряд законов внесут в парламент народные депутаты, которые работают с Кабмином в одной рабочей группе.

В свою очередь министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов перечислил основные положения оборота земель в Украине.

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