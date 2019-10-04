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Гончарук о бюджете-2020 в Раде: В ближайшее время будет новый макропрогноз

4 октября, 17:23

Гончарук назвал весенний макропрогноз с учетом роста ВВП на 3,3% "не очень актуальным"

/ Фото: Кабинет министров Украины

Кабинет министров улучшит макропрогноз в готовящемся ко второму чтению проекте государственного бюджета на 2020 год. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук с трибуны парламента в ходе представления Программы деятельности правительства, отвечая на вопрос о потенциальном повышении зарплат работникам образования.

По его словам, правительство считает весенний макропрогноз "не очень актуальным".

"В ближайшее время, уже через несколько недель, у нас будет новый макропрогноз с новым прогнозом роста. Там мы увидим, сколько доходов у нас будет как у государства в следующем году. Исходя из этого и будем определять расходы, в том числе и сотрудникам сферы образования", – сказал Гончарук.

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Подробнее о планах правительства читайте на сайте "Сегодня" – Прожиточный минимум выше 4000 грн, ремонт дорог и новые аэропорты – программа Кабмина на 5 лет

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Отметим, что внесенный Кабмином проект госбюджета на 2020 год основан на весеннем макропрогнозе с учетом роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 3,3%.

О том, какие показатели Кабмин Алексея Гончарука закладывает в проект бюджета на 2020 год, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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Кабмин прогноз ВВП Гончарук программа правительства

Источник: Интерфакс-Украина

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