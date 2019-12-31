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Гончарук о соглашении России и Украины: Это позволит снизить цену на газ

31 декабря, 08:58

Глава правительства считает, что объемы прокачки российского газа могут быть еще больше

Алексей Гончарук. Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Алексей Гончарук. Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Премьер-министр Алексей Гончарук приветствовал подписание контракта между Россией и Украиной по транзиту газа. Он считает, что это положительно повлияет на энергетические рынки и даже может снизить цену на газ. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, фактические объемы прокачки российского газа через украинскую ГТС могут быть выше заявленных в контракте 65 млрд куб. м газа в первый год и 40 млрд куб. м на следующие четыре года.

"Наша команда защитила национальные интересы Украины. Это положительно повлияет на энергетические рынки и станет значительным фактором снижения цены газа на рынке. Украина в очередной раз доказала европейским партнерам, что является надежным партнером, который выполняет свои обязательства и гарантирует энергетическую безопасность в регионе. Этот документ – это результат слаженной работы нашей команды", – написал Гончарук.

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Как сообщали новости "Сегодня", согласно пятилетнему соглашению, минимальный объем прокачиваемого через Украину российского газа – 65 млрд кубометров в первый год и по 40 млрд – в последующие четыре года. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что от транзита российского газа Украина получит не менее 7,2 млрд долларов за пять лет. Кроме того, он объяснил, что транзитный контракт содержит принцип "качай или плати". По его словам, знаменательным событием для Украины является также переход на европейские правила по транзиту газа.

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В то же время Гончарук в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина" заявил, что через несколько лет Украина отключится от российских и белорусских энергосистем. По его словам, это логичный шаг к присоединению в 2023 году к европейской сети.

Как известно, срок действия нынешнего контракта на транзит газа истекает 31 декабря. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что транзит газа без контракта невозможен. Потому стороны должны подписать все документы до 1 января, чтобы избежать прекращения транзита российского газа через Украину.

При этом ранее "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали протокол о намерении заключить пятилетний контракт на транзит газа. По достигнутому компромиссу "Газпром" заплатил 2,9 млрд долларов живыми деньгами – это компенсация по решению Стокгольмского арбитража. А Украина, в свою очередь, отказалась от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов. При этом Украина не отказалась от иска против России в вопросе потерянного из-за аннексии Крыма имущества "Нафтогаза".

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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Источник: Сегодня

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