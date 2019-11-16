Гончарук обсудил с МВФ новую программу финансирования: подробности

Алексей Гончарук на встрече с МВФ / Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова встретились с руководителем миссии Международного валютного фонда МВФ Роном ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В ходе встречи стороны обсудили условия открытия новой трехлетней программы расширенного финансирования.

Гончарук отметил, что Украина продемонстрировала и продолжает демонстрировать быстрое и успешное воплощение реформ, задекларированных президентом, правительством и парламентом.

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"В течение последних недель украинский парламент принял за основу проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а также принял за основу и в целом закон об анбандлинге. Последний уже подписал президент. Поэтому мы надеемся на согласование новой долгосрочной программы расширенного финансирования, которая поддержит наши усилия, направленные на ускорение экономического роста", - отметил Гончарук.

Руководитель миссии МВФ, в свою очередь, отметил важность реформ, которые украинская власть успешно провела в последнее время, и выразил надежду на поддержку и ускорение их темпа.

Напомним, миссия фонда работает в Украине для продолжения переговоров о новой программе расширенного финансирования (Extended Fund Facility, EFF).

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Прошлая миссия МВФ работала в Киеве с 12 по 26 сентября. В последний день ее встреч с украинскими чиновниками в СМИ появились сообщения о срыве переговоров, однако 27 сентября миссия обнародовала итоговое заявление, которое не содержит подобной информации. В нем говорилось, что миссия провела "продуктивные дискуссии о политике" для новой трехлетней программы, а ее обсуждение продолжится. Речь идет о 5-6 млрд долларов.

Как прогнозировали в Нацбанке Украины, вероятность того, что Киев получит новую программу фонда в 2019 году, "очень высокая". При этом премьер-министр Алексей Гончарук объяснял, что деньги – не главное в отношениях Украины и МВФ:

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