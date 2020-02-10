Гончарук объяснил, в чем выгода Deutsche Bahn в работе с Укрзализныцей

Алексей Гончарук / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Правительство не планирует передавать "Укрзализныцю" ни в концессию, ни на приватизацию. Об этом заявил премьер Алексей Гончарук, комментируя сотрудничество с Deutsche Bahn, передает "Украинская правда".

"У нас есть планы построить стратегическое партнерство с Deutsche Bahn по многим причинам. "Укрзализныця" – одна из крупнейших украинских компаний, с сотнями, тысячами людей, которые там работают… С огромным количеством активов по Украине. На самом деле она ("Укрзализныця") является стратегической (компанией). Поэтому приватизация или передача ее в концессию сейчас нами не рассматривается. Это слишком серьезное решение", - сказал он.

По его словам, то партнерство с Deutsche Bahn, о котором идет речь в Меморандуме, предусматривает на первом этапе консультации.

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"Мы действительно ищем возможность в перспективе построить с ними стратегическое партнерство. И я допускаю, что частью этого стратегического партнерства может быть участие специалистов этой компании в управлении железной дорогой. Я вижу в этом огромное количество преимуществ", - сказал Гончарук.

Премьер надеется, что привлечение немецких специалистов поможет побороть коррупцию в "Укрзализныце" и повысит интерес международных инвесторов к украинской компании.

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Гончарук также отметил выгоды для Deutsche Bahn.

"Они хотят зарабатывать деньги, плюс Украина потенциально является стратегически интересной для построения пути из Германии в Китай. Там есть много в том числе и стратегических аспектов", – рассказал Гончарук.

Напомним, 23 января в Давосе премьер-министр Алексей Гончарук заявил о намерении привлечь к долгосрочному сотрудничеству немецкую железнодорожную компанию Deutsche Bahn. При этом глава правительства подчеркнул, что речь о приватизации "Укрзализныци" или концессии не идет.

На церемонии подписания меморандума с Deutsche Bahn 5 февраля присутствовал премьер-министр Алексей Гончарук, который сказал, что "Укрзализныця" – одна из самых крупных украинских компаний, которая нуждается в реформировании и в то же время представляет для страны стратегический интерес.

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