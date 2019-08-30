Гончарук озвучил цель нового Кабмина по транзиту российского газа

Алексей Гончарук. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Украина намерена добиться заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу. Об этом в пятницу, 30 августа, заявил премьер-министр Алексей Гончарук в Киеве.

"Нам, конечно, необходимо добиться долгосрочного контракта по транзиту. Для этого нужно хорошо поработать", – сказал он.

По его словам, Кабинет министров в рамках подготовки к трехсторонним переговорам формирует позицию украинской стороны.

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"Мы глубоко понимаем происходящую ситуацию. Готовимся к переговорам. Формируем позицию на переговорах. Поэтому я сейчас не хочу комментировать это публично", – отметил Гончарук.

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Новости "Сегодня" сообщали, что контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Согласно предложению Еврокомиссии, новое соглашение должно быть длительным – на десять или более лет – и предусматривать такие объемы, которые могли бы заинтересовать европейского инвестора с высокой репутацией. В свою очередь Россия предлагает просто продлить действующий контракт, против чего выступает Киев, который поддерживает предложение европейской стороны.

В августе Еврокомиссия подтвердила предложение Киеву и Москве провести трехстороннюю встречу по газу на уровне министров с 16 сентября по 22 сентября.

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